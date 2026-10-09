Ελευσίνα: Ταυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι - Γνώριμοι στις Αρχές

Snapshot Ταυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα, οι οποίοι ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο.

Η επίθεση είχε πολιτικά κίνητρα και συνδέεται με διαμάχη ανάμεσα σε ακροδεξιούς και αντιφασίστες.

Το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και αρνείται ότι δημοσίευσε τις επίμαχες φωτογραφίες που προκάλεσαν την επίθεση.

Η Αστυνομία αναζητά τους δύο δράστες μετά την απόπειρα μαχαιρώματος και τη φυγή τους από το σημείο.

Στην Ελευσίνα πραγματοποιήθηκε αυθόρμητη αντιφασιστική πορεία ως αντίδραση στην επίθεση. Snapshot powered by AI

Ταυτοποιήθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι εναντίον 32χρονου, η οποία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με την κατάθεση του 32χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Τζάνειο Νοσοκομείο, η επίθεση είχε πολιτικά κίνητρα, καθώς οι δύο δράστες ανήκουν στο χώρο της ακροδεξιάς, ενώ ο άνδρας στον αντιφασιστικό χώρο.

Μάλιστα, ο 32χρονος έχει κατονομάσει τρεις δράστες της επίθεσης, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι γνώριμοι των Αρχών και έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για περιστατικά με οπαδικό υπόβαθρο.

Η Αστυνομία αρχικά ανέφερε ως κίνητρο της επίθεσης τη ληστεία αλλά και οπαδικές διαφορές, καθώς ένας από τους δράστες φέρεται να φορούσε μπλούζα ποδοσφαιρικής ομάδας, ωστόσο το θύμα ξεκαθάρισε ότι το περιστατικό σχετίζεται με καυγά που είχε σημειωθεί στην περιοχή τον Αύγουστο.

Συγκεκριμένα, αφορμή για την επίθεση φέρεται να ήταν ανάρτηση εικόνων και πληροφοριών σε ιστότοπο του αντεξουσιαστικού χώρου, σχετικά με συμπλοκή ατόμων στην περιοχή τον περασμένο Αύγουστο.

Όπως αναφέρει το thriassio.gr, οι δράστες κατηγόρησαν τον 32χρονο ότι εκείνος έκανε την ανάρτηση και δημοσίευσε φωτογραφίες ατόμων, κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό έγινε στις 16:00 την Πέμπτη, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, στην Ελευσίνα. Τρεις νεαροί δράστες έκλεισαν το δρόμο στον 32χρονο, απειλώντας τον. Στη συνέχεια φέρεται να φώναξαν «εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ», και τον τραυμάτισαν δύο φορές με μαχαίρι στον μηρό. Περαστικός που αντιλήφθηκε το συμβάν σταμάτησε, με τους δράστες να τρέπονται σε φυγή.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής βρίσκονται σε αναζήτηση των δύο δραστών.

Πορεία στην Ελευσίνα

Το βράδυ της Πέμπτης εξελίχθηκε αυθόρμητη αντιφασιστική πορεία στους δρόμους ης Ελευσίνας, ως άμεση αντίδραση για το περιστατικό.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύθηκε από το thriassio.gr, περίπου 50 άτομα συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης και ξεκίνησαν πορεία από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

Στην πορεία ακούστηκαν αντιφασιστικά συνθήματα κατά του ακροδεξιού χώρου.

Διαβάστε επίσης