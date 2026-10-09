Ηλιούπολη: Ακρωτηριάστηκε δάχτυλο δημοτικού υπαλλήλου καθαριότητας

Snapshot Εργαζόμενος στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηλιούπολης ακρωτηριάστηκε σε δάχτυλο κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων.

Το περιστατικό οφείλεται σε ελλιπή μέτρα υγείας και ασφάλειας, γερασμένο στόλο απορριμματοφόρων και καθυστερήσεις στη χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

Το Σωματείο Εργαζομένων καταγγέλλει την εντατικοποίηση της εργασίας και την έλλειψη προληπτικών ιατρικών εξετάσεων για τους εργαζόμενους.

Ζητούνται άμεσα ουσιαστικά μέτρα προστασίας, καταγραφή εργασιακών κινδύνων και αυστηρή τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας από τις δημοτικές αρχές.

Παρά τη χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας, η οργάνωση της εργασίας και η κατάσταση του εξοπλισμού δεν διασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων. Snapshot powered by AI

Εργαζόμενος του Δήμου Ηλιούπολης τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί ένα δάχτυλό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 9/10, όταν ο εργαζόμενος μετέφερε κάδο προς το όχημα πολτοποίησης. Το χέρι του παγιδεύτηκε στον κάδο, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί ένα δάχτυλο από το αριστερό του χέρι.

Χάρη στην έγκαιρη μεταφορά του στο νοσοκομείο, οι γιατροί κατάφεραν να το επανακολλήσουν με ράμματα, όμως το περιστατικό υπενθύμισε τις ελλείψεις στα αναγκαία μέτρα προστασίας, με το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Ηλιούπολης να δημοσιεύει ανακοίνωση για το περιστατικό.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για ελλιπή μέτρα υγείας και ασφάλειας, γερασμένο στόλο απορριμματοφόρων, καθυστερήσεις στη χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας και εντατικοποίηση της εργασίας. Παράλληλα, ζητά την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία των εργαζομένων και την πρόληψη νέων ατυχημάτων.

Η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή πρωί, στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου μας, κατά τη διάρκεια της αποκομιδής των απορριμμάτων, συνάδελφός μας τραυματίστηκε σοβαρά στο αριστερό του χέρι όταν ο κάδος MΑΓΚΩΣΕ το χέρι του, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό ενός δακτύλου. Ο συνάδελφος μας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Είμαστε στο πλευρό του και ευχόμαστε κάθε γρήγορη ανάρρωση και άμεση αποκατάσταση της υγείας του.

Δυστυχώς αποδεικνύεται, για μια ακόμα φορά, πόσο δίκιο έχουμε, που προειδοποιούμε επανειλημμένα για τις τεράστιες ελλείψεις μέτρων Υγείας & Ασφάλειας στο Δήμο μας και για τον γερασμένο στόλο απορριμματοφόρων (με εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα το καθένα).

Δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός ούτε και φέτος για αντικατάσταση του γερασμένου μηχανολογικού εξοπλισμού (απορριμματοφόρα, μηχανήματα έργου, σάρωθρα κλπ), που σε πολλά απο αυτά, ούτε φαρμακείο δεν υπάρχει για τις πρώτες βοήθειες.

Φτάσαμε στον Οκτώβρη και οι εργαζόμενοι δεν έχουν πάρει τα ΜΑΠ του 2026. Δεν είναι μόνο τα Μέσα Ατομικής Προστασίας αναγκαία για την προστασία μας, ο συνάδελφος φορούσε ΜΑΠ, αλλά δεν τον προστάτεψαν, αλλά και η οργάνωση της εργασίας που είναι αναγκαίος όρος για την προστασία των εργαζομένων.

Η εντατικοποίηση της εργασίας με 6ημερα ή και 7ήμερα και 24ωρη λειτουργία, οι πολλές ώρες αναμονή (λόγω χαλασμένων οχημάτων μεταφόρτωσης, που πάνε στη χωματερή) για να αδειάσουν τα απορριμματοφόρα ώστε να συνεχίσουν τη δουλειά τους, καταπονούν τους εργαζόμενους – που πέφτουν στην παγίδα, για να πάρουν μερικά ευρώ παραπάνω στο μισθό – με αποτέλεσμα ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες, οι οποίες μάλιστα δεν προβλέπονται από πουθενά…

Τα τελευταία 8 χρόνια οι εργαζόμενοι στο Δήμο Ηλιούπολης έχουν κάνει μόνο (1) μια φορά προληπτικές ιατρικές εξετάσεις – το 2019 – αν και προβλέπετε κάθε χρόνο (υποχρεωτικά) με ευθύνη και μέριμνα της εκάστοτε δημοτικής αρχής.

Τα συνεχή εργατικά ατυχήματα (μικρά ή μεγάλα) αποδεικνύουν ότι δεν πρόκειται για συμπτώσεις, για την «κακιά την ώρα». Οι εργαζόμενοι στους Δήμους δεν μπορεί να διακινδυνεύουν καθημερινά τη ζωή τους για να φέρουν σε πέρας τις πολύτιμες για τους δημότες εργασίες τους.

Πέρα από την άμεση απόδοση στους εργαζόμενων όλων των αναγκαίων Μέσων Ατομικής Προστασίας, απόδοση που καθυστερεί αδικαιολόγητα για μεγάλο χρονικό διάστημα και μας φέρνει στον Οκτώβρη του 2026 χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, απαιτούμε να εφαρμοστεί άμεσα από τις Δημοτικές Αρχές αναλυτική καταγραφή, με την συμβολή των Ιατρών Εργασίας και των Τεχνικών Ασφαλείας, όλων των εργασιακών κινδύνων που υπάρχουν στα διάφορα πόστα εργασίας, να καθοριστούν τα αναγκαία μέτρα Υγείας & Ασφάλειας και να τηρούνται αυστηρά με ευθύνη των Δημοτικών Αρχών.

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