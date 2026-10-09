Σέρρες: Νεκρός 49χρονος εργάτης μετά από πτώση από σκαλωσιά - Ήταν πατέρας δύο ανήλικων παιδιών

Snapshot Ένας 49χρονος εργάτης στην Κάτω Καμήλα Σερρών έπεσε από σκαλωσιά και υπέστη βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο άνδρας νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Σερρών και κατέληξε το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ο 49χρονος ήταν πατέρας δύο ανήλικων κοριτσιών.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Κάτω Καμήλας εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του εργάτη και συλλυπήθηκε την οικογένειά του. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Κάτω Καμήλα Σερρών, με έναν 49χρονο εργάτη ο οποίος έπεσε από σκαλωσιά.

Ο άνδρας έπεσε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες από σκαλωσιά στην οποία βρισκόταν την ώρα που πραγματοποιούσε οικοδομικές εργασίες.

Από την πτώση υπέστη βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών σε κρίσιμη κατάσταση.

Όμως, δυστυχώς, το μεσημέρι της Παρασκευής, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 49χρονος ήταν πατέρας δύο ανήλικων κοριτσιών.

Μιλώντας στο Infonews24, ο πρόεδρος της Κοινότητας Κάτω Καμήλας Γιώργος Καραστεργίου εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του 49χρονου. «Ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας δύο παιδιών. Η είδηση του θανάτου του 49χρονου βύθισε στο πένθος την οικογένειά του και την τοπική μας κοινωνία. Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του και στους οικείους του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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