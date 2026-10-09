Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός εντοπίστηκε 61χρονος κτηνοτρόφος μέσα στο ποιμνιοστάσιό του

Snapshot Ένας 61χρονος κτηνοτρόφος βρέθηκε νεκρός μέσα στο ποιμνιοστάσιό του σε χωριό της Κισσάμου, Χανιά.

Τον αναζήτησαν οι οικείοι του μετά από ανησυχία για την απουσία του.

Ο 54χρονος αδερφός του τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του.

Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, αλλά ο 61χρονος είχε ήδη καταλήξει.

Τα ακριβή αίτια θανάτου δεν έχουν εξακριβωθεί και θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή. Snapshot powered by AI

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 61χρονος κτηνοτρόφος μέσα στο ποιμνιοστάσιό του, σε χωριό της Κισσάμου, στα Χανιά Κρήτης.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι δικοί του άνθρωποι είχαν ξεκινήσει να τον αναζητούν καθώς είχαν ανησυχήσει από την απουσία του. Όταν ο 54χρονος αδερφός του πήγε στην κτηνοτροφική μονάδα που διατηρούσε στο χωριό, τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Αμέσως ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη αργά καθώς είχε χάσει τη ζωή του. Δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη τα αίτια θανάτου του, όμως αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή στη σορό του άτυχου 61χρονου.

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