Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 47χρονος κυνηγός - Επιχείρηση της ΕΜΑΚ στο Λυκούδι

Snapshot νας 47χρονος κυνηγός από την Κατερίνη βρέθηκε νεκρός στην περιοχή Λυκούδι Λάρισας.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 08:30 και κινητοποίησε επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα για τον εντοπισμό του.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε σε σημείο όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 12:44 το μεσημέρι.

Δεν έχουν ανακοινωθεί οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος ή οι λόγοι που οδήγησαν στην απώλεια αισθήσεων του κυνηγού. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής στην περιοχή Λυκούδι Λάρισας, όπου το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου ένας 47χρονος κυνηγός από την Κατερίνη εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 08:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για τον εντοπισμό και την προσέγγιση του άνδρα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα, από την 8η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελασσόνας.

Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 47χρονο και να τον ανασύρουν χωρίς τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια τον μετέφεραν σε σημείο όπου μπορούσε να προσεγγίσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο και τον παρέλαβε.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 12:44 το μεσημέρι.

Ο 47χρονος ήταν κυνηγός και είχε μεταβεί στην περιοχή από την Κατερίνη. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν γίνει γνωστές από την Πυροσβεστική οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τις αισθήσεις του, ούτε τι ακριβώς προηγήθηκε της κινητοποίησης των Αρχών.