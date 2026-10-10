Επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα: Ποινική δίωξη εις βάρος του 22χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Σε βάρος του 22χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση στην Ελευσίνα ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με νεοναζιστική οργάνωση, διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς και για οπλοφορία, οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Μετά την άσκηση της δίωξης, ο 22χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ οι αρχές αναζητούν τον 18χρονο φερόμενο συνεργό του, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει τη σύλληψη.

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