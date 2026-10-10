Επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα: Ποινική δίωξη εις βάρος του 22χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Μετά την άσκηση της δίωξης, ο 22χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή

Άγγελος Βουράκης

Επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα: Ποινική δίωξη εις βάρος του 22χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε βάρος του 22χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση στην Ελευσίνα ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με νεοναζιστική οργάνωση, διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς και για οπλοφορία, οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Μετά την άσκηση της δίωξης, ο 22χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ οι αρχές αναζητούν τον 18χρονο φερόμενο συνεργό του, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει τη σύλληψη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρνάς: Εντός 10 ημερών η πρώτη αρωγή στους πληγέντες της Κρήτης

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Ειδικός αναλύει στο Newsbomb: «Στην υπολογιστική γλωσσολογία κινείσαι ανάμεσα σε δύο κόσμους - Μας προβληματίζουν τα σκοτεινά σημεία της Τεχνητής Νοημοσύνης»

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Motor Oil: Συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα για την έκρηξη με έναν 43χρονο νεκρό - Αναζητείται 67χρονος

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Χτύπησαν με πύραυλο αεροδρόμιο στο Ριάντ - Εκκενώνουν οι επιβάτες

18:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Αρναούτογλου: Οι βροχές πλησιάζουν - Ποιες περιοχές θα προσπεράσουν

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας ενώ άπλωνε ρούχα - Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Υπό έλεγχο η φωτιά σε βιοτεχνία ρούχων

17:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας σε προσκόπους: Η προσωπική ευθύνη πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία γοητευτική στάση απέναντι στη ζωή

17:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Εξωτερικών: Απερίφραστη καταδίκη των επιθέσεων των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

17:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οριστική διακοπή στο Ράγιο Βαγιεκάνο - Μπιλμπάο λόγω ρίψης χάρτινων αεροπλάνων - Βίντεο

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα: Παραδόθηκε και ο δεύτερος - Ποινική δίωξη για τον 22χρονο

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Γκράβα: Αποχετεύσεις ή σιφώνια μπορεί να μεταφέρουν την οσμή αερίου, εξηγεί ο καθηγητής Σαρηγιάννης

17:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Ελλάς Μελβούρνης κατέκτησε το Κυπελλο Αυστραλίας

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν σε Τραμπ: Αυτοί είναι οι όροι του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα: Ποινική δίωξη εις βάρος του 22χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας

17:02LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: Παρέμβαση στην κόντρα των γονιών της με αινιγματική ανάρτηση - «Ποιος είσαι χωρίς το παρελθόν σου»

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Βρίσκει μιμητές η πτήση τρόμου της Flydubai: Απειλές Αιγύπτιου με «οφθαλμόν αντί οφθαλμού»

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον 15 νεκροί σε ρωσική επίθεση με βόμβες ολίσθησης στη Ζαπορίζια

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άφιξη 56 μεταναστών στην Ιεράπετρα - Βίντεο με το ασφυκτικά γεμάτο σκάφος

16:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Καταδίωξη της αστυνομίας στη Νέα Εθνική Οδό μετά από διάρρηξη – Παράτησαν το αυτοκίνητο με το κλεμμένο χρηματοκιβώτιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα ξεκινήσουν οι βροχές και μέχρι πότε θα διαρκέσουν

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας ενώ άπλωνε ρούχα - Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Νέες εξελίξεις για το «χρυσό» ζευγάρι - Στα 45 εκατ. ευρώ τα κατασχεμένα χρήματα

16:06ΕΘΝΙΚΑ

Τι συμβαίνει με το ηλεκτρικό καλώδιο; Χουριέτ: Αποκλιμάκωση ότι η επίβλεψη μεταβιβάστηκε από το Πολεμικό Ναυτικό στο Λιμενικό

14:02ΕΥ ΖΗΝ

Μήλο ή αχλάδι; Ποιο είναι καλύτερο για το σάκχαρο του αίματος;

17:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Ελλάς Μελβούρνης κατέκτησε το Κυπελλο Αυστραλίας

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Προσοχή το Σαββατοκύριακο για ισχυρές καταιγίδες – Πότε έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Αναβρασμός στους Πομάκους της Θράκης: Ζητούν σχολεία χωρίς υποχρεωτικά τουρκικά - Στη Βουλή το ζήτημα

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Πακιστάν: Φοιτήτρια κρεμάστηκε από δέντρο - «Μην πεις στον πατέρα μου για την απάτη»

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Χτύπησαν με πύραυλο αεροδρόμιο στο Ριάντ - Εκκενώνουν οι επιβάτες

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν σε Τραμπ: Αυτοί είναι οι όροι του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 52χρονος γυναικολόγος για πορνογραφία ανηλίκων - Βρέθηκαν στην κατοχή του εκατοντάδες βίντεο

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Από το άγρυπνο κώμα στο «γεια σου γιατρέ, τι κάνεις;»: Η στιγμή που ο 18χρονος Χρήστος συγκλόνισε τον φυσίατρό του

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη στον ΕΦΚΑ: Οι 29 εταιρείες του Καμπούρη και τα χρέη έως €80.000 - Τι αποκάλυψε η εκπρόσωπος του οργανισμού

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Βρίσκει μιμητές η πτήση τρόμου της Flydubai: Απειλές Αιγύπτιου με «οφθαλμόν αντί οφθαλμού»

10:50ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Πού αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα: Παραδόθηκε και ο δεύτερος - Ποινική δίωξη για τον 22χρονο

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Χειμώνας: Τι δείχνουν τα στοιχεία για Ελλάδα - Σούπερ Ελ Νίνιο: Σε τροχιά για 75ετές ρεκόρ

10:16ΚΟΣΜΟΣ

«Έρωτας με την πρώτη ματιά»: Εκείνος 21, εκείνη 80 - Η ρομαντική πρόταση γάμου στην «κοπέλα» του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ