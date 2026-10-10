Επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα: Παραδόθηκε και ο δεύτερος - Ποινική δίωξη για τον 22χρονο

Snapshot Παραδόθηκε και ο δεύτερος εμπλεκόμενος στην επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα.

Ο 22χρονος που είχε παραδοθεί διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Ο 22χρονος φέρεται να συνδέεται με ακροδεξιά οργάνωση και παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Οι αρχές αναζητούν τον 18χρονο φερόμενο συνεργό που διαφεύγει τη σύλληψη.

Στην Ελευσίνα είναι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σχετικά με το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Παραδόθηκε και ο δεύτερος εμπλεκόμενος στην υπόθεση της επίθεσης με μαχαίρι στην Ελευσίνα, ηλικίας 18 ετών.

Στο μεταξύ σε βάρος του 22χρονου, που είχε παραδοθεί χθες το απόγευμα και κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση στην Ελευσίνα ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με ακροδεξιά οργάνωση, διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς και για οπλοφορία, οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Μετά την άσκηση της δίωξης, ο 22χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ οι αρχές αναζητούν τον 18χρονο φερόμενο συνεργό του, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει τη σύλληψη.

Αυτήν την ώρα στην Ελευσίνα βρίσκονται σε εξέλιξη συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ελευσίνα, με αφορμή την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου Eurokinissi

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