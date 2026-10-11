Ελευσίνα: Καρέ - καρέ το μαχαίρωμα του 32χρονου - «Σφάξ'τον» ακούγεται να λέει ο εκ των δραστών

Snapshot Ένα βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος καταγράφει τη δολοφονική επίθεση σε 32χρονο στην Ελευσίνα από δύο νεαρούς ηλικίας 22 και 18 ετών.

Οι δύο δράστες επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, σταμάτησαν, ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση με το θύμα και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν στο πόδι.

Το θύμα προσπάθησε να διαφύγει κουτσαίνοντας, κρατώντας τον τραυματισμένο μηρό του, ενώ περνούσαν διερχόμενα οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης ακούγονται οι δράστες να λένε «φασίστας είμαι» και «σφάξ’τον». Snapshot powered by AI

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 32χρονος στην Ελευσίνα δέχθηκε την δολοφονική επίθεση από έναν 22χρονο και τον 18χρονο συνεργό του, έχει καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος σε σπίτι της περιοχής.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» στο Mega, οι δύο νεαροί, που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, την στάθμευσαν στην άκρη του δρόμου και ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση με το θύμα τους.

Αφού τον ακολουθούσαν και του έφραζαν τον δρόμο, κάποια στιγμή, ήρθαν στα χέρια. Τότε, ο ένας από τους δύο, τράβηξε μαχαίρι και τον μαχαίρωσε στο πόδι. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το θύμα, κρατώντας τον μηρό του και κουτσαίνοντας αρχίζει να τρέχει και να απομακρύνεται από το σημείο, ενώ εκείνη τη στιγμή περνούσαν και διερχόμενα οχήματα από τον δρόμο.

«Φασίστας είμαι... σφάξ΄τον»

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ακούγεται ο ένας νεαρός να λέει κάποια στιγμή «φασίστας είμαι», ενώ όταν άρχισαν να τσακώνονται, ακούστηκε η φωνή του ενός εκ των νεαρών, να λέει στον άλλον «σφάξ'τον».

Ο 22χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

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