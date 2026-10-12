Εορτολόγιο 13 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία στις 13 Οκτωβρίου

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Εορτολόγιο 13 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
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  • Στις 13 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τους Αγίους Μάρτυρες Κάρπο, Παπύλο, Αγαθοδώρο, Αγαθονίκη και την Αγία Χρυσή τη Νεομάρτυρα.
  • Οι Άγιοι Κάρπος, Παπύλος, Αγαθόδωρος και Αγαθονίκη μαρτύρησαν τον 3ο αιώνα στη Μικρά Ασία κατά τη διάρκεια των διωγμών του αυτοκράτορα Δεκίου.
  • Η Αγία Χρυσή η Νεομάρτυς μαρτύρησε το 1795 στα Μογλένια, αρνούμενη να απαρνηθεί την πίστη της κατά την Τουρκοκρατία.
  • Την ίδια μέρα τιμώνται επίσης ο Άγιος Φλωρέντιος και ο Άγιος Βενιαμίν ο Διάκονος, ο οποίος μαρτύρησε στην Περσία.
  • Γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Καρπός, Αγαθονίκη, Χρυσή, Φλωρέντιος, Φλωρεντία, Φλώρινα και παραλλαγές αυτών.
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Αύριο, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπύλου, Αγαθοδώρου και Αγαθονίκης, καθώς και της Αγίας Χρυσής της Νεομάρτυρος.

Στο εορτολόγιο της ημέρας περιλαμβάνονται επίσης ο Άγιος Βενιαμίν ο Διάκονος, ο Άγιος Φλωρέντιος, ο Άγιος Διόσκορος, ο Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής και Πατρίκιος και ο Άγιος Αντίγονος.

Αύριο γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Καρπός, Αγαθονίκη, Χρυσή, Χρύσα, Χρυσούλα, Χρυσαυγή, Χρυστάλλα, Φλωρέντιος, Φλωρεντία, Φλώρινα και παραλλαγές τους.

Οι Άγιοι Κάρπος, Πάπυλος, Αγαθόδωρος και Αγαθονίκη

Οι Άγιοι Κάρπος, Πάπυλος, Αγαθόδωρος και Αγαθονίκη έζησαν τον 3ο αιώνα και μαρτύρησαν την εποχή των διωγμών του αυτοκράτορα Δεκίου.

Η παράδοση τοποθετεί τη δράση τους στην περιοχή της Μικράς Ασίας, με τον Κάρπο και τον Πάπυλο να αρνούνται να συμμετάσχουν στις ειδωλολατρικές τελετές και να παραμένουν σταθεροί στη χριστιανική τους πίστη.

Ο Άγιος Κάρπος αναφέρεται ως επίσκοπος, ενώ ο Πάπυλος είχε σπουδάσει ιατρική και διακόνησε κοντά του. Ο Αγαθόδωρος συνδεόταν επίσης με την επισκοπή, ενώ η Αγαθονίκη ακολούθησε τους μάρτυρες στην πορεία τους προς το μαρτύριο.

Σύμφωνα με τα συναξάρια, οι Άγιοι υπέστησαν σκληρά βασανιστήρια επειδή αρνήθηκαν να απαρνηθούν την πίστη τους. Ο Πάπυλος μνημονεύεται και για τη θεραπευτική του προσφορά προς τους ασθενείς.

Αγία Χρυσή η Νεομάρτυς

Ιδιαίτερη θέση στο εορτολόγιο της 13ης Οκτωβρίου κατέχει η Αγία Χρυσή η Νεομάρτυς, η οποία καταγόταν από την περιοχή των Μογλενών και μαρτύρησε το 1795. Η μνήμη της τιμάται ως παράδειγμα πίστης και αντοχής στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας.

Η Χρυσή αρνήθηκε, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, να αλλάξει την πίστη της παρά τις πιέσεις και τις απειλές που δέχθηκε. Η επιμονή της την οδήγησε στο μαρτύριο, με αποτέλεσμα να καταταχθεί στη χορεία των Νεομαρτύρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Άγιος Φλωρέντιος

Η Εκκλησία τιμά σήμερα και τον Άγιο Μάρτυρα Φλωρέντιο. Το όνομά του περιλαμβάνεται στο επίσημο συναξάρι της ημέρας, μαζί με τους μεγάλους μάρτυρες της 13ης Οκτωβρίου.

Συνδεδεμένα με τη μνήμη του είναι και τα ονόματα Φλωρέντιος, Φλωρέντης, Φλωρεντία, Φλωρένα, Φλώρινα και άλλες παραλλαγές.

Άγιος Βενιαμίν ο Διάκονος

Στις 13 Οκτωβρίου τιμάται επίσης ο Άγιος Βενιαμίν ο Διάκονος και Ιερομάρτυρας, ο οποίος, σύμφωνα με το συναξάρι, μαρτύρησε στην Περσία.

Η ζωή του συνδέεται με την εξάπλωση του χριστιανισμού σε μια περίοδο έντονων διωγμών, όταν η ομολογία της πίστης μπορούσε να οδηγήσει σε φυλάκιση ή και θάνατο.

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