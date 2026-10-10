Εορτολόγιο 10 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

Σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των αδελφών.

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Εορτολόγιο 10 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά
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  • Στις 10 Οκτωβρίου τιμάται η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας, αδελφών που έζησαν τον 3ο αιώνα μ.Χ.
  • Ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία κρύβονταν από τους διωγμούς κατά των χριστιανών και ζούσαν προσευχόμενοι και μελετώντας τις Ιερές Γραφές.
  • Ο Ευλάμπιος συνελήφθη στη Νικομήδεια, ομολόγησε τη χριστιανική του πίστη και απέτρεψε με θαύμα θυσία σε ειδωλολατρικό ναό.
  • Παρά τους βασανισμούς, οι δύο αδελφοί παρέμειναν αβλαβείς μετά από δοκιμασία με βραστό νερό, γεγονός που οδήγησε στην πίστη 200 ειδωλολατρών.
  • Ο Ευλάμπιος, η Ευλαμπία και οι 200 πιστοί μαρτύρησαν με αποκεφαλισμό υπέρ της χριστιανικής πίστης.
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Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Ευλάμπιος, Ευλάμπης, Λάμπης
  • Ευλαμπία, Ευλαμπή, Λαμπία, Λαμπή, Λάμπω

Άγιοι Ευλάμπιος και Ευλαμπία τα αδέλφια

Τα αδέλφια Ευλάμπιος και Ευλαμπία έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Μαξιμιανού (296 μ.Χ.).

Ο διωγμός κατά των χριστιανών ήταν σκληρός και ανελέητος. Γι’ αυτό, ο Ευλάμπιος και η αδελφή του Ευλαμπία κρύβονταν μαζί με άλλους χριστιανούς στο βουνό. Εκεί, ζούσαν καλλιεργώντας την προσευχή και τη μελέτη των Ιερών Γραφών.

Κάποια μέρα, ο Ευλάμπιος πήγε στη Νικομήδεια να προμηθευθεί τροφές. Αλλά οι ειδωλολάτρες τον αναγνώρισαν και αμέσως τον συνέλαβαν. Βέβαια, στην ερώτηση του βασιλιά αν πιστεύει στο Χριστό, ομολόγησε φανερά ότι είναι χριστιανός, οπότε τον έβαλαν μέσα σε ειδωλολατρικό ναό για να θυσιάσει με τη βία.

Ο Ευλάμπιος, όμως, δια της προσευχής συνέτριψε το είδωλο του θεού Άρη. Και ενώ άρχισαν να τον μαστιγώνουν με τον πιο απάνθρωπο τρόπο, όρμησε η αδελφή του Ευλαμπία, και αφού τον αγκάλιασε, παρακάλεσε το Θεό να την αξιώσει να συμμαρτυρήσει με τον αδελφό της.

Τότε έβαλαν και τους δύο σε ένα καζάνι με βραστό νερό. Αλλά δια θαύματος αυτοί δροσίζονταν, και έτσι βγήκαν σώοι και αβλαβείς. Αυτό έκανε να πιστέψουν στο Χριστό 200 ειδωλολάτρες, οι όποιοι μαζί με τον Ευλάμπιο και την Ευλαμπία αποκεφαλίστηκαν υπέρ της αλήθειας του Κυρίου.

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