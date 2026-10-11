Εορτολόγιο 11 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Snapshot Στις 10 Οκτωβρίου τιμάται η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας, αδελφών που έζησαν τον 3ο αιώνα μ.Χ.

Ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία κρύβονταν από τους διωγμούς κατά των χριστιανών και ζούσαν προσευχόμενοι και μελετώντας τις Ιερές Γραφές.

Ο Ευλάμπιος συνελήφθη στη Νικομήδεια, ομολόγησε τη χριστιανική του πίστη και απέτρεψε με θαύμα θυσία σε ειδωλολατρικό ναό.

Παρά τους βασανισμούς, οι δύο αδελφοί παρέμειναν αβλαβείς μετά από δοκιμασία με βραστό νερό, γεγονός που οδήγησε στην πίστη 200 ειδωλολατρών.

Ο Ευλάμπιος, η Ευλαμπία και οι 200 πιστοί μαρτύρησαν με αποκεφαλισμό υπέρ της χριστιανικής πίστης. Snapshot powered by AI

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να έχει γιορτή οι:

Φίλιππος εκ των επτά διακόνων του εν Τράλλεσιν

Ο Άγιος Φίλιππος καταγόταν από την Καισαρεία της Παλαιστίνης και ήταν διάκονος μεταξύ των επτά διακόνων της πρώτης Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ. Επίσης, ήταν έγγαμος και είχε τέσσερις θυγατέρες, προικισμένες με προφητικό χάρισμα.

Ο Φίλιππος, όμως, δε στάθηκε μόνο στην Ιερουσαλήμ. Πήγε στη Σαμάρεια και κήρυξε το Ευαγγέλιο, σαν γνήσιος και αυτός απόστολος του Ιησού Χριστού για να διδάξει μεταξύ εκείνων που εξέλεξε ο Θεός, την πίστη και την επίγνωση της αλήθειας, που οδηγεί στην ευσέβεια.

Εκεί στη Σαμάρεια, δια του κηρύγματός του βάπτισε χριστιανό και το Σίμωνα το μάγο. Έπειτα, ο Φίλιππος συνάντησε στο δρόμο του τον Ευνούχο της βασίλισσας Κανδάκης, και αφού τον κατήχησε, βάπτισε και αυτόν Χριστιανό.

Κατόπιν, πήγε στις Τράλλεις της Μικράς Ασίας, όπου με τη διδασκαλία του έπεισε όλους σχεδόν τους κατοίκους της πόλης να πιστέψουν στο Χριστό. Ο Φίλιππος στην πόλη αυτή, αφού έκτισε και χριστιανικό ναό, παρέδωσε στο Θεό την ψυχή του.

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