Επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα: Αίτημα εξαίρεσης της ανακρίτριας από τους κατηγορούμενους

Snapshot Οι συνήγοροι των δύο κατηγορουμένων στην υπόθεση της επίθεσης στην Ελευσίνα υπέβαλαν αίτημα εξαίρεσης της ανακρίτριας.

Το αίτημα βασίζεται στην έκδοση εντάλματος σύλληψης για έναν κατηγορούμενο που είχε ήδη παραδοθεί στις αρχές.

Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για το αίτημα εξαίρεσης της ανακρίτριας.

Μέχρι την απόφαση για το αίτημα, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία των απολογιών των κατηγορουμένων. Snapshot powered by AI

Αίτηση εξαίρεσης της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της επίθεσης με μαχαίρι στην Ελευσίνα κατέθεσαν οι συνήγοροι των δύο κατηγορουμένων, 18 και 22 ετών.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η υπεράσπιση στηρίζει το αίτημά της στο γεγονός ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον έναν από τους δύο κατηγορουμένους, παρότι εκείνος είχε ήδη παραδοθεί στις αρχές.

Την αίτηση καλείται πλέον να εξετάσει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει εάν συντρέχουν λόγοι εξαίρεσης της δικαστικής λειτουργού.

Μέχρι να ξεκαθαρίσει το ζήτημα, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία των απολογιών των δύο νεαρών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά τις απολογίες τους αναμένεται να

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