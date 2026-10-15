Έπεσε δέντρο στην Ηρώδου Αττικού - Μεγάλη επιχείρηση σε εξέλιξη
Το περιστατικό συνέβη κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου
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- Ένα δέντρο κατέρρευσε σε κήπο επί της Ηρώδου Αττικού, κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου και το Προεδρικό Μέγαρο.
- Συνεργεία του Δήμου βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις απομάκρυνσης του δέντρου.
- Το δέντρο λύγισε και έπεσε πάνω στα κάγκελα της περιοχής.
Επιχείρηση απομάκρυνσης του δέντρου που κατέρρευσε σε κήπο επί της Ηρώδου Αττικού πολύ κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου και στο Προεδρικό Μέγαρο.
Αυτή τη στιγμή,συνεργεία του Δήμου επιχειρούν να κόψουν το δέντρο, το οποίο λύγισε και έπεσε πάνω στα κάγκελα.
Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
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