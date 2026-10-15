Άρτα: Προσήχθη γιατρός που φέρεται να ζήτησε «φακελάκι» από ηλικιωμένη

Snapshot Ένας γιατρός στην Άρτα προσήχθη επειδή φέρεται να ζήτησε «φακελάκι» από ηλικιωμένη ασθενή για χειρουργική επέμβαση.

Η ηλικιωμένη ενημέρωσε τους συγγενείς της, οι οποίοι επικοινώνησαν με την αστυνομία.

Ο γιατρός επέμεινε στο αίτημα χρημάτων παρά το γεγονός ότι η ασθενής δήλωσε ότι δεν διέθετε το ποσό.

Η ασθενής επέστρεψε με συγγενικό πρόσωπο που είχε συνεννοηθεί με την αστυνομία, οδηγώντας στην προσαγωγή του γιατρού. Snapshot powered by AI

Νέα υπόθεση με γιατρό που φέρεται να ζήτησε «φακελάκι» για χειρουργική επέμβαση ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στην προσαγωγή ενός γιατρού προχώρησε η αστυνομία της Άρτας, ο οποίος φέρεται να ζήτησε χρηματικό ποσό από ασθενή, όπως ανέφερε το thestical.gr. Η ηλικιωμένη γυναίκα που θα υποβαλλόταν σε χειρουργική επέμβαση ενημέρωσε τους συγγενείς της για το «φακελάκι» κι εκείνοι επικοινώνησαν με την ΕΛΑΣ.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Άρτας προσήχθη ο γιατρός, ο οποίος σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, φέρεται να ζήτησε χρήματα από την ασθενή του προκειμένου να τη χειρουργήσει. Η ηλικιωμένη τού είπε ότι δεν διέθετε το ποσό που της ζητούσε, ωστόσο εκείνος φέρεται να επέμεινε.

Έτσι, λίγη ώρα αργότερα, η γυναίκα επέστρεψε συνοδευόμενη από συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε συνεννοηθεί με την αστυνομία, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί ο γιατρός.

Διαβάστε επίσης