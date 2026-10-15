Άρτα: Προσήχθη γιατρός που φέρεται να ζήτησε «φακελάκι» από ηλικιωμένη

Η ηλικιωμένη τού είπε ότι δεν διέθετε το ποσό που της ζητούσε, ωστόσο εκείνος φέρεται να επέμεινε

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Άρτα: Προσήχθη γιατρός που φέρεται να ζήτησε «φακελάκι» από ηλικιωμένη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας γιατρός στην Άρτα προσήχθη επειδή φέρεται να ζήτησε «φακελάκι» από ηλικιωμένη ασθενή για χειρουργική επέμβαση.
  • Η ηλικιωμένη ενημέρωσε τους συγγενείς της, οι οποίοι επικοινώνησαν με την αστυνομία.
  • Ο γιατρός επέμεινε στο αίτημα χρημάτων παρά το γεγονός ότι η ασθενής δήλωσε ότι δεν διέθετε το ποσό.
  • Η ασθενής επέστρεψε με συγγενικό πρόσωπο που είχε συνεννοηθεί με την αστυνομία, οδηγώντας στην προσαγωγή του γιατρού.
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Νέα υπόθεση με γιατρό που φέρεται να ζήτησε «φακελάκι» για χειρουργική επέμβαση ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στην προσαγωγή ενός γιατρού προχώρησε η αστυνομία της Άρτας, ο οποίος φέρεται να ζήτησε χρηματικό ποσό από ασθενή, όπως ανέφερε το thestical.gr. Η ηλικιωμένη γυναίκα που θα υποβαλλόταν σε χειρουργική επέμβαση ενημέρωσε τους συγγενείς της για το «φακελάκι» κι εκείνοι επικοινώνησαν με την ΕΛΑΣ.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Άρτας προσήχθη ο γιατρός, ο οποίος σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, φέρεται να ζήτησε χρήματα από την ασθενή του προκειμένου να τη χειρουργήσει. Η ηλικιωμένη τού είπε ότι δεν διέθετε το ποσό που της ζητούσε, ωστόσο εκείνος φέρεται να επέμεινε.

Έτσι, λίγη ώρα αργότερα, η γυναίκα επέστρεψε συνοδευόμενη από συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε συνεννοηθεί με την αστυνομία, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί ο γιατρός.

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