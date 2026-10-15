Φυσικές Καταστροφές: Ετοιμάζεται αυτοματοποιημένο σύστημα αποζημιώσεων με μία αίτηση

Snapshot Σε έναν μήνα θα λειτουργήσει αυτοματοποιημένο σύστημα δήλωσης ζημιών από φυσικές καταστροφές με μία μόνο αίτηση για αποζημίωση.

Η συνεργασία Πολιτείας και ασφαλιστικής αγοράς ενισχύεται μέσω νέου οδικού χάρτη που θα παρουσιαστεί σε συνεδρίαση στις 21 Οκτωβρίου.

Η ασφαλιστική κάλυψη κατοικιών αυξήθηκε από 14% το 2023 σε 20,5% το 2025, με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού ασφαλισμένων επιχειρήσεων.

Το 2025 οι παγκόσμιες ζημιές από φυσικές καταστροφές έφτασαν τα 224 δισ. δολάρια, εκ των οποίων μόνο τα 108 δισ. καλύφθηκαν από ασφάλιση.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα αυξάνονται, με αιφνίδιες πλημμύρες και καύσωνες να αποτελούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το μέλλον. Snapshot powered by AI

Τη δημιουργία αυτοματοποιημένου συστήματος δήλωσης ζημιών από φυσικές καταστροφές προανήγγειλε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος.

Μιλώντας σε εκδήλωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), ο υφυπουργός κ. Κατσαφάδος δήλωσε ότι σε ένα μήνα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ένα σύστημα στο οποίοι οι πληγέντες θα μπορούν να αιτηθούν αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές, υποβάλλοντας μόνο μία αίτηση.

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε κεκτημένο την ολιστική αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, επισημαίνοντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Αναφέρθηκε, επίσης, στη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Ο κ. Κατσαφάδος ενημέρωσε ότι στις 21 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Συμβουλίου Παρατηρητηρίου Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών, στην οποία θα παρουσιαστεί ένας νέος οδικός χάρτης συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας και ασφαλιστικής αγοράς για την αντιμετώπιση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών.

Η ενημερωτική εκδήλωση είχε θέμα «Φυσικές Καταστροφές - Χτίζοντας μια πιο ανθεκτική Ελλάδα» και όπως είπε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης η συνεδρίαση θα επικεντρωθεί στις επόμενες κινήσεις της Πολιτείας και της ασφαλιστικής αγοράς, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Προτεραιότητα η ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης και της δημοσιονομικής ανθεκτικότητας

Στους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση προχωρά σε παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών αναφέρθηκε η γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θεώνη Αλαμπάση.

Όπως σημείωσε, οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στη θωράκιση των ασφαλισμένων, στην καλλιέργεια ασφαλιστικής κουλτούρας απέναντι στον κίνδυνο, με έμφαση στην ενίσχυση της ασφαλιστικής κάλυψης, καθώς και στην ενδυνάμωση της δημοσιονομικής ανθεκτικότητας της χώρας.

Η κ. Αλαμπάση υπογράμμισε - κι αυτή από την πλευρά της - ότι η επίτευξη των στόχων αυτών προϋποθέτει τη συνεργασία της Πολιτείας με την ασφαλιστική αγορά.

Τράπεζα της Ελλάδος: Έλεγχοι στα ασφαλιστήρια συμβόλαια και αξιολόγηση μελλοντικών κινδύνων

Στον ρόλο της εποπτικής αρχής αναφέρθηκε ο γενικός διευθυντής Εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος, Ιωάννης Τσικριπής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αξιολόγησης της κεφαλαιακής φερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε, οι ασφαλιστικές χρειάζονται αξιόπιστα προβλεπτικά μοντέλα ενώ πρόσθεσε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει διευρύνει τον εποπτικό της ρόλο, ζητώντας από τις ασφαλιστικές εταιρείες να εξετάζουν ακραία μακροπρόθεσμα σενάρια, προκειμένου να διαμορφώνουν τις προβλέψεις τους έναντι μελλοντικών κινδύνων.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η εποπτική αρχή ενδιαφέρεται και για την τιμολόγηση των ασφαλιστικών συμβολαίων όσο και για την διαφάνεια και και σαφήνεια των όρων που περιλαμβάνονται στις ασφαλιστικές συμβάσεις.

Εθνικό Αστεροσκοπείο: Αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων και των καταστροφικών επιπτώσεων

Στοιχεία για τη συχνότητα και τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Ελλάδα παρουσίασε η διευθύντρια Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Δρ. Βασιλική Κοτρώνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, από το 2000 έως το 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά 645 έντονα καιρικά φαινόμενα με επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονομία, χωρίς στον απολογισμό να περιλαμβάνονται οι ζημιές στην αγροτική οικονομία.

Ειδικότερα, κατά την περίοδο 2000-2012 καταγράφηκαν 245 περιστατικά, εκ των οποίων τα 86 είχαν τις σοβαρότερες συνέπειες, ενώ κατά την περίοδο 2013-2025 καταγράφηκαν 388 αντίστοιχα περιστατικά, από τα οποία τα 116 είχαν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις.

Οι ανθρώπινες απώλειες ανήλθαν σε 108 κατά την πρώτη περίοδο και σε 186 κατά τη δεύτερη.

Η κ. Κοτρώνη επισήμανε ότι οι αιφνίδιες πλημμύρες αποτελούν το συχνότερο φαινόμενο με επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονομία, ενώ εκτίμησε ότι οι καύσωνες θα απασχολήσουν ιδιαίτερα την ελληνική κοινωνία τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής.

Όπως είπε, κατά τα τελευταία 40 χρόνια έχουν καταγραφεί 14 καύσωνες, εκ των οποίων οι πέντε σημειώθηκαν την περίοδο 2021-2025.

Αναφερόμενη στις δασικές πυρκαγιές, σημείωσε ότι, παρότι δεν αποτελούν κλιματικό φαινόμενο, επηρεάζουν δραστικά την ποιότητα του κλίματος και ενδεικτικά πρόσθεσε ότι κατά την τελευταία δεκαετία έχει καεί το 42% των εκτάσεων της Αττικής.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι η λειτουργία του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης έχει συμβάλει στη μείωση των θανάτων.

ΕΑΕΕ: Αύξηση των ασφαλισμένων κατοικιών και επιχειρήσεων

Στην εξέλιξη της ασφαλιστικής κάλυψης της ιδιωτικής περιουσίας αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών της ΕΑΕΕ, Ερρίκος Μοάτσος.

Όπως ανέφερε, το ασφαλιστικό κενό σε παγκόσμιο επίπεδο κυμαίνεται μεταξύ 50% και 60%, επισημαίνοντας ότι μια ασφαλισμένη κοινωνία ανακάμπτει ταχύτερα από μια ανασφάλιστη μετά από φυσικές καταστροφές.

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις της Πολιτείας για την ενίσχυση της ασφάλισης της ιδιωτικής περιουσίας, ιδιαίτερα στην έκπτωση του ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες, παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο αριθμός των ασφαλιστηρίων κατοικίας αυξήθηκε από περίπου 1 εκατομμύριο το 2023 σε 1,35 εκατομμύρια το 2025.

Κατά την ίδια περίοδο, το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης των κατοικιών αυξήθηκε από 14% σε 20,5%.

Αύξηση καταγράφηκε και στον αριθμό των ασφαλισμένων επιχειρήσεων με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι ασφαλισμένες επιχειρήσεις ανήλθαν σε 244.166 το 2025, έναντι 216.051 το 2024, ενώ ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που λειτουργούν στη χώρα ανέρχεται σε 998.737.

Ο κ. Μοάτσος ανέφερε ακόμη ότι η ασφαλιστική αγορά περιμένει από την Πολιτεία τα αποτελέσματα της διασταύρωσης των στοιχείων για τον εντοπισμό των αναίτια ανασφάλιστων επιχειρήσεων, προκειμένου να επιβληθούν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία πρόστιμα και να προχωρήσουν οι υπόχρεες επιχειρήσεις στην ασφάλισή τους.

Στα 224 δισ. δολάρια οι ζημιές από φυσικές καταστροφές παγκοσμίως το 2025

Τέλος, η γενική διευθύντρια της ΕΑΕΕ, Ελίνα Παπασπυροπούλου, παρουσίασε στοιχεία για το οικονομικό κόστος των φυσικών καταστροφών διεθνώς.

Όπως ανέφερε, το 2025 οι συνολικές ζημιές από φυσικές καταστροφές σε παγκόσμιο επίπεδο ανήλθαν σε 224 δισ. δολάρια, από τα οποία ασφαλιστική κάλυψη είχαν τα 108 δισ. δολάρια.

Κατά συνέπεια, περίπου το ήμισυ των οικονομικών απωλειών δεν καλύφθηκε από ασφαλιστικές αποζημιώσεις, με το σχετικό κόστος να επιβαρύνει τα κράτη και τελικά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Αναφερόμενη στην Ελλάδα, η κυρία Παπασπυροπούλου σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί βήματα για την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών από τις φυσικές καταστροφές, μέσα και από τη συνεργασία της Πολιτείας με τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Υπογράμμισε, ωστόσο, την ανάγκη ενός ευρύτερου, μακροχρόνιου, σχεδιασμού για προστασία από τις συνέπειες των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής κρίσης.

Διαβάστε επίσης