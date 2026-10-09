Κρήτη: Συνεχίζονται οι αυτοψίες σε κτήρια και υποδομές μετά την καταστροφική κακοκαιρία

Snapshot Έχουν πραγματοποιηθεί 137 αυτοψίες σε κτίρια της Κρήτης μετά την κακοκαιρία, με 127 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα και 10 κίτρινα, ενώ δεν υπάρχει κανένα κόκκινο.

Η διαδικασία αποζημίωσης θα ξεκινήσει άμεσα, με επικοινωνία των αρχών με τους δημάρχους των πληγεισών περιοχών στις 12 Οκτωβρίου για την επιβεβαίωση και διευθέτηση ζητημάτων.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση των πληγέντων νοικοκυριών, με επιδόματα έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής.

Οι οικονομικές ενισχύσεις αφορούν εφάπαξ επιδόματα για πρώτες ανάγκες, επισκευές κατοικιών και επιπλέον ενισχύσεις για πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με αναπηρία άνω του 67%.

Υπάρχουν σημαντικές ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο και στις υποδομές, όπως δίκτυα ύδρευσης και βιολογικοί καθαρισμοί, ενώ ορισμένα χωριά έχουν υποστεί ολοσχερείς καταστροφές και αποκοπές λόγω κατεστραμμένων δρόμων και γεφυρών. Snapshot powered by AI

Μετά την καταστροφική κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, συνεχίζονται οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών σε κτήρια και υποδομές.

Κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) βρίσκονται στις περιοχές της Κρήτης που χτυπήθηκαν σφοδρότερα από την κακοκαιρία, για να καταγράψουν τις ζημιές, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος δήλωσε ότι τη Δευτέρα 12/10 θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία με τους δημάρχους όλων των πληγεισών περιοχών, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, να επιλυθούν τυχόν εκκρεμότητες και να διευθετηθούν ζητήματα που έχουν προκύψει.

Όπως ανέφερε, το χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία έχει ξεκαθαριστεί και αυτό που προέχει τώρα είναι «η πιστή εφαρμογή αυτού του σχεδιασμού, ώστε κάθε αναγκαία ενέργεια να γίνει χωρίς καθυστερήσεις». «Η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής συνεχίζεται, με τα στοιχεία να επικαιροποιούνται καθημερινά από τις αρμόδιες υπηρεσίες», τόνισε ο κ. Κατσαφάδος.

Έχουν πραγματοποιηθεί 137 αυτοψίες – 10 κτήρια κίτρινα

Συνολικά, σε επίπεδο κοινοτήτων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχουν πραγματοποιηθεί 137 αυτοψίες. Από αυτές, 127 κτίρια έχουν χαρακτηριστεί πράσινα, 10 κίτρινα και 0 κόκκινα.

Σήμερα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, στον δήμο Ιεράπετρας, στη δημοτική κοινότητα Αγίου Ιωάννου, έχουν πραγματοποιηθεί 13 αυτοψίες, με 13 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα, 0 κίτρινα και 0 κόκκινα.

Συνολικά, στον δήμο Ιεράπετρας έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 66 αυτοψίες, με 63 πράσινα, 3 κίτρινα και 0 κόκκινα κτίρια.

Στη δημοτική κοινότητα Σταυροχωρίου , έχουν πραγματοποιηθεί 8 αυτοψίες, με 7 πράσινα, 1 κίτρινο και 0 κόκκινα.

, έχουν πραγματοποιηθεί 8 αυτοψίες, με 7 πράσινα, 1 κίτρινο και 0 κόκκινα. Στη δημοτική κοινότητα Σχινοκαψάλων, έχουν πραγματοποιηθεί 8 αυτοψίες, με 8 πράσινα, 0 κίτρινα και 0 κόκκινα.

Ειδικότερα, στον δήμο Αμαρίου έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 10 αυτοψίες, με 4 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα, 6 κίτρινα και 0 κόκκινα.

Στον δήμο Ηρακλείου έχουν πραγματοποιηθεί 3 αυτοψίες, με 3 πράσινα, 0 κίτρινα και 0 κόκκινα κτίρια.

Στον δήμο Μυλοποτάμου έχουν πραγματοποιηθεί 49 αυτοψίες, με 48 πράσινα, 1 κίτρινο και 0 κόκκινα κτίρια.

Στον δήμο Οροπεδίου Λασιθίου έχουν πραγματοποιηθεί 9 αυτοψίες, με 9 πράσινα, 0 κίτρινα και 0 κόκκινα κτίρια.

Σε επίπεδο κοινοτήτων, οι αυτοψίες αφορούν τις περιοχές Αβρακόντε, Αγίου Γεωργίου Λασιθίου, Αγίου Ιωάννου (Ιεράπετρας), Αγίου Κωνσταντίνου, Αξού, Βενίου, Βισταγής, Ζωνιανών, Ηρακλείου (όλα τα Διαμερ/τα), Λιβαδίων, Μαρμακέτου, Πλατανίων, Σταυροχωρίου, Σχινοκαψάλων, Τζερμιάδου και Φουρφουρά.

Από το σύνολο των 137 κτιρίων, τα 75 αφορούν κατοικίες, τα 36 επαγγελματικούς χώρους και τα 26 λοιπά κτίρια (αποθήκες, στάβλους, κλπ.).

«Δεν υπάρχει τίποτα»

Μιλώντας στο cretalive, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου, Γιώργος Κλάδος δήλωσε ότι όσο συνεχίζονται οι αυτοψίες εμφανίζονται νέα προβλήματα και ζημιές, ακόμα και σε περιοχές που θεωρούσαν ότι δεν υπήρχαν σοβαρά ζητήματα. Ο ίδιος εξηγεί ότι το δίκτυο ύδρευσης έχει αποκατασταθεί μερικώς, όμως θα εμφανιστούν προβλήματα με τα λύματα καθώς έχει καταστραφεί ο βιολογικός καθαρισμός σε πολλές περιοχές.

«Έχουν καταστραφεί πολλοί άνθρωποι από την κτηνοτροφία, σε ζωικό κεφάλαιο. Δεν ξέρω την πλήρη εικόνα, δεν την έχω. Αλλά όταν το 70% των προβάτων είναι σε γέννα τώρα, φανταστείτε να γεννάει ένα πρόβατο σε τέτοια καιρικά φαινόμενα. Είναι ανυπολόγιστη η καταστροφή στο ζωικό κεφάλαιο του τόπου μας», ανέφερε ο δήμαρχος, Πρόσθεσε ότι υπάρχουν ορισμένα χωριά του δήμου που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αλλά και έχουν αποκοπεί, καθώς γέφυρες και δρόμοι διαλύθηκαν.

Όπως τονίζει, το σημαντικότερο είναι να γίνουν οι αυτοψίες το συντομότερο ώστε να δοθούν οι αποζημιώσεις και να μπορέσουν να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες.

Δήμος Μαλεβιζίου: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αποζημιώσεις

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ενημερώνει τους πολίτες στις Δημοτικές Ενότητες Κρουσώνα και Τυλίσου που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Οκτωβρίου 2026 ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στα πληγέντα νοικοκυριά.

Η διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 33862/2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1699/2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την ΚΥΑ 31 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ Β΄ 5072/2023), και την ΚΥΑ 20743/ΓΔστ1 /2023 (ΦΕΚ Β΄ 5761/2023), ενώ για την εξέταση των αιτημάτων έχει ήδη συγκροτηθεί η αρμόδια τριμελής Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 1781/2026 Απόφαση του Δημάρχου Μαλεβιζίου.

Α. Προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις

1. Επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών – 600 ευρώ

Προβλέπεται η χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους εξακοσίων ευρώ (600,00€) ανά νοικοκυριό, για την κάλυψη πρώτων βιοτικών αναγκών, σε πολίτες που, εξαιτίας της φυσικής καταστροφής, έχουν περιέλθει σε κατάσταση ανάγκης και δεν μπορούν να διαμείνουν στην κύρια κατοικία τους.

Επιπλέον οικονομική ενίσχυση ύψους εξακοσίων ευρώ (600,00€) προβλέπεται για τις πληγείσες πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και για οικογένειες με μέλη που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις αναπηρίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Οικονομική ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευαστικές εργασίες ή/και αντικατάσταση οικοσκευής

Προβλέπεται εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος ποσού μέχρι έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) κατ’ ανώτατο όριο, στους πληγέντες φυσικών καταστροφών για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των κύριων κατοικιών που επλήγησαν ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής τους. Σε περίπτωση δευτερεύουσας κατοικίας, το ποσό μειώνεται κατά 50%.

Το τελικό ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται ανάλογα με την έκταση και τον βαθμό των διαπιστωμένων ζημιών, σύμφωνα με τα κριτήρια της ισχύουσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

3. Οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω εξαιτίας τραυματισμού κατά τη φυσική καταστροφή.

Β. Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών – 600 ευρώ

Για τη χορήγηση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών απαιτούνται:

Αίτηση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το προβλεπόμενο υπόδειγμα, από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους, για την επιβεβαίωση της κύριας κατοικίας (ιδιόκτητης, μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρημένης).

Επιπλέον δικαιολογητικά, κατά περίπτωση:

Για πολύτεκνες οικογένειες: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, για τη χορήγηση της πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης των 600 ευρώ.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, για τη χορήγηση της πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης των 600 ευρώ. Για άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα αναπηρίας: Απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή σχετική βεβαίωση χορήγησης του επιδόματος, για τη χορήγηση της πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης των 600 ευρώ.

Σημαντική διευκρίνιση: Το επίδομα αφορά σε νοικοκυριά που, εξαιτίας της φυσικής καταστροφής, έχουν περιέλθει σε κατάσταση ανάγκης και δεν μπορούν να διαμείνουν στην κύρια κατοικία τους.

2. Οικονομική ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για απλές επισκευαστικές εργασίες ή/και αντικατάσταση οικοσκευής

Για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης απαιτούνται:

Αίτηση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το προβλεπόμενο υπόδειγμα, από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο υποχρεούται να έχει υποβάλει δήλωση ο αιτών ή έχει ήδη υποβάλει (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας ή της δευτερεύουσας ιδιόκτητης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).

Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) του τελευταίου αντίστοιχου φορολογικού έτους, για το οποίο υποχρεούται να έχει υποβάλει δήλωση ο αιτών ή έχει ήδη υποβάλει, για τις περιπτώσεις ιδιόκτητης κατοικίας.

Σημαντικές διευκρινίσεις:

Η ενίσχυση αφορά κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες. Για τις δευτερεύουσες κατοικίες το ποσό που προκύπτει από την αξιολόγηση των ζημιών μειώνεται κατά 50%.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ΚΥΑ βάσει της καταγραφής και αξιολόγησης των ζημιών από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία διενεργείται σύμφωνα τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Γ. Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, συνοδευόμενες από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Αυτοπροσώπως στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Μαλεβιζίου, στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, Τ.Κ. 71414 «ΥΠΟΨΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ λόγω πλημμυρικών φαινομένων στη Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα και στη Δημοτική Ενότητα Τυλίσου του Δήμου Μαλεβιζίου»

Στις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Κρουσώνα και Τυλίσου, (κα. Βαμβουκάκη Στυλιανή και κα. Πιτσούλη Αναστασία αντίστοιχα),οι οποίες θα διαβιβάζουν αμελλητί τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου. 3. Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση malevizi@malevizi.gr, με θέμα: «Αίτηση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης εξαιτίας φυσικής καταστροφής».

Οι αιτήσεις απευθύνονται στην αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Εξέτασης Αιτημάτων Οικονομικής Ενίσχυσης λόγω των πλημμυρικών φαινομένων στις Δημοτικές Ενότητες Κρουσώνα και Τυλίσου.

Η αυτοπρόσωπη παραλαβή πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν άμεσα τις αιτήσεις τους, προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες εξέτασης των αιτημάτων και αξιολόγησης των ζημιών.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται αυτοδίκαιη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, καθώς απαιτείται η διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων. Η τελική αναγνώριση των δικαιούχων και ο προσδιορισμός των οικονομικών ενισχύσεων θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου καλεί τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές στις κατοικίες ή στην οικοσκευή τους από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα να προχωρήσουν στην υποβολή των αιτήσεών τους, ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών και να δρομολογηθεί η προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση των πληγέντων νοικοκυριών.

Το παρόν δελτίο τύπου με τα προβλεπόμενα από το θεσμικό πλαίσιο υποδείγματα αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων μπορούν να αναζητηθούν από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Μαλεβιζίου https://malevizi.gov.gr/

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