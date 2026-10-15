Περιστέρι: Είχε παραισθήσεις ενώ οδηγούσε από την ατροπίνη - Η μαρτυρία φίλου του γιατρού

Νέες αποκαλύψεις για τα όσα βίωνε ο 41χρονος από τις πράξεις της πρώην συζύγου του

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Περιστέρι: Είχε παραισθήσεις ενώ οδηγούσε από την ατροπίνη - Η μαρτυρία φίλου του γιατρού
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Συγκλονίζουν οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση δηλητηρίασης του 41χρονου στρατιωτικού ιατρού από την πρώην σύζυγό του, στο Περιστέρι.

Η γυναίκα φέρεται να εμπότιζε με την ουσία της ατροπίνης τρόφιμα που χρησιμοποιούσε ο γιατρός στο σπίτι του, όπως μέλι, πιπέρι και νερό. Ο ίδιος, μετά από πολλά περιστατικά που αντιμετώπισε, καθώς και αρκετές περιπτώσεις που χρειάστηκε νοσηλεία, απευθύνθηκε σε ιδιωτικό ερευνητή, ο οποίος τοποθέτησε κάμερες στο σπίτι του και έτσι ανακάλυψαν τι έκανε η 40χρονη πρώην σύζυγός του.

«Είχε παραισθήσεις όσο οδηγούσε»

Φίλος του 41χρονου περιέγραψε ένα σοβαρό περιστατικό που βίωσε ο γιατρός μόλις είχε πιει νερό που είχε δηλητηριάσει η γυναίκα. Μιλώντας στο MEGA, ο φίλος του στρατιωτικού ιατρού τον περιέγραψε ως ένα «ήσυχο παιδί, 100% οικογενειάρχης».

Όπως περιγράφει, η οικογένεια δεν είχε οικονομικό πρόβλημα, ωστόσο η γυναίκα τον πίεζε να δουλεύει περισσότερες ώρες και να φέρνει παραπάνω χρήματα στο σπίτι. Μάλιστα, οι γονείς του του έλεγαν να κάνει υπομονή, κάτι που δηλώνουν τώρα πως μετανιώνουν.

Ο φίλος του 41χρονου περιέγραψε ένα σοβαρό περιστατικό που συνέβη στις 19 Ιουλίου, όταν οι δυο τους είχαν βγει για φαγητό μαζί με τον γιο τους. Όπως περιέγραψε, ο γιατρός έπαιζε με το παιδί και όταν κάποια στιγμή πήγε στην τουαλέτα, η 40χρονη βρήκε ευκαιρία να δηλητηριάσει το νερό που υπήρχε στο τραπέζι.

Ο ίδιος διαπίστωσε αργότερα, κοιτώντας τις κάμερες ασφαλείας, ότι η γυναίκα είχε βάλει φάρμακο μέσα στην κανάτα με το νερό. Γυρνώντας από την τουαλέτα, ο άνδρας ήπιε 2-3 ποτήρια νερό και αμέσως άρχισε να νιώθει άσχημα, ζητώντας από τη γυναίκα να φύγουν από το μαγαζί.

Αργότερα ανέφερε ότι όσο οδηγούσε ξεκίνησε να έχει παραισθήσεις και νόμιζε πως συνοδηγός στο αυτοκίνητο ήταν ο αδερφός του. Μάλιστα, νόμιζε πως ο αδερφός του του μιλούσε και είχαν κανονική συζήτηση. Κατά διαστήματα, αντιλαμβανόταν ότι είναι μόνος του στο αμάξι, κάτι που του προκάλεσε τρόμο και μόλις έφτασε στο σπίτι κάλεσε τον πατέρα του να βγει έξω γιατί δεν μπορούσε ούτε να παρκάρει.

Στη συνέχεια, ο φίλος του εξήγησε ότι προσπάθησε να πάρει ακόμα και ηρεμιστικά για να νιώσει καλύτερα, αλλά δεν τα κατάφερε, αφού το φάρμακο του είχε προκαλέσει ξηροστομία.

«Κόντεψε να πεθάνει δύο φορές»

Σύμφωνα με μαρτυρίες του οικογενειακού περιβάλλοντος του γιατρού, τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε ήταν παράξενα, καθώς ο ίδιος αθλούνταν, ενώ άλλαξε ξάφνικα η συμπεριφορά του. Μάλιστα, ανέφεραν ότι παραλίγο να πεθάνει δύο φορές.

Συγγενείς και φίλοι του ζευγαριού δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι η γυναίκα θα έφτανε σε αυτό το σημείο. «Φαινόταν ότι είναι μυστήρια. Ήταν ιδιόρρυθμος άνθρωπος. Είναι μεγάλη έκπληξη και για μας. Ούτε εμείς το φανταζόμασταν ότι θα οδηγηθεί εδώ η κατάσταση, ότι μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη φαντασία σε τέτοια αρρωστημένα μονοπάτια».

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η 41χρονη φέρεται να έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιό της λίγο μετά τον χωρισμό της. Η ατροπίνη που έριχνε σε τρόφιμα, είχαν προκαλέσει προβλήματα και στην πρώην πεθερά της, όπως λέει θεία του γιατρού:

«Για τη μαμά ναι, μου το επιβεβαίωσε. Δύο φορές μάλιστα. Στο σπίτι του παιδιού της είχε πάει και ήπιε νερό. Αυτό. Δεν τη βρήκε η ίδια κάπου. Επίσκεψη στον γιο της είχε πάει. Θεώρησαν ότι είναι κάποια γαστρεντερίτιδα».

Στις 26 Οκτωβρίου η δίκη

Στις 26 Οκτωβρίου αναμένεται να δικαστεί η 40χρονη η οποία κατηγορείται για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις των ουσιών και των τροφίμων που κατασχέθηκαν αναμένεται να καθορίσουν την εξέλιξη της έρευνας, ενώ οι Αρχές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο άσκησης πρόσθετης δίωξης.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η 40χρονη εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα μπουκαλάκι που φέρεται να περιείχε 10 ml ατροπίνης, ένα δεύτερο με άγνωστη ουσία, καθώς και χειρουργική μάσκα, γάντια και σύριγγα.

Μαζί της συνελήφθησαν οι γονείς της, ηλικίας 68 και 64 ετών. Στο όχημα βρισκόταν και το ανήλικο παιδί της οικογένειας, ηλικίας 3,5 ετών.

Σε βάρος της 40χρονης, η οποία εργάζεται ως ιατρική επισκέπτρια, σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ οι γονείς της κατηγορούνται για συναυτουργία, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Μετά τη διαδικασία του αυτοφώρου, η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη με απαγόρευση προσέγγισης του γιατρού μέχρι τη δίκη.

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