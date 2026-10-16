Χανιά: Δεύτερη καταγγελία 48χρονης για ξυλοδαρμό και απειλές από τον σύζυγό της μέσα σε ένα μήνα

Snapshot Μία 48χρονη γυναίκα από τα Χανιά κατήγγειλε για δεύτερη φορά ενδοοικογενειακή βία από τον 57χρονο σύζυγό της μέσα σε ένα μήνα.

Ο 57χρονος είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο μετά από καταγγελία της γυναίκας και την παρουσίαση τραυμάτων σε Κέντρο Υγείας, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η γυναίκα αρνήθηκε να εγκαταστήσει Panic Button στο κινητό της και ταξίδεψε εκτός Κρήτης, όμως επέστρεψε μετά από πιέσεις του άνδρα της.

Μετά τον δεύτερο ξυλοδαρμό και τις απειλές, η γυναίκα κατήγγειλε ξανά και φιλοξενείται πλέον σε ξενώνα κακοποιημένων γυναικών.

Ο 57χρονος δεν έχει συλληφθεί ξανά και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησής του από την αστυνομία. Snapshot powered by AI

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγό της έπεσε για δεύτερη φορά μία 48χρονη γυναίκα από τα Χανιά Κρήτης.

Όπως αναφέρει το creatlive, η γυναίκα απευθύνθηκε στην αστυνομία στις 13 Οκτωβρίου για να καταγγείλει τον 57χρονο άνδρα της ότι την χτύπησε και την απείλησε. Μάλιστα, η ίδια είχε μεταφερθεί πριν από έναν μήνα, και συγκεκριμένα στις 15 Σεπτεμβρίου, σε Κέντρο Υγείας, αφού ο 57χρονος την είχε χτυπήσει ξανά.

Εκεί φέρεται να εκμυστηρεύτηκε σε νοσηλεύτρια όσα γίνονταν στο σπίτι, αναφέροντας ότι ο άνδρας της την είχε χτυπήσει και την είχε απειλήσει με όπλο, με την εργαζόμενη να προχωρά σε καταγγελία στην Αστυνομία. Άνδρες του Τμήματος Κισσάμου ανέλαβαν την υπόθεση και συνέλαβαν τον 57χρονο, ενώ μέσα στο σπίτι του βρήκαν το όπλο και φυσίγγια.

Στη συνέχεια, όμως, ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ενώ η γυναίκα φέρεται να ταξίδεψε εκτός Κρήτης. Σημειώνεται ότι αρνήθηκε να εγκαταστήσει Panic Button στο κινητό της.

Δεύτερος ξυλοδαρμός σε ένα μήνα

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες η 48χρονη επέστρεψε στην Κρήτη μετά από πιέσεις του άνδρα της, όμως οι απειλές και ο ξυλοδαρμός επαναλήφθηκε. Αυτή τη φορά η ίδια η γυναίκα πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να κάνει την καταγγελία, ενώ στη συνέχεια συμφώνησε να φιλοξενηθεί σε ξενώνα κακοποιημένων γυναικών.

Σημειώνεται ότι ο 57χρονος δεν έχει συλληφθεί από την αστυνομία, ενώ είναι σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησής του.

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