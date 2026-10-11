Κορυδαλλός: Μαχαίρωσε τη σύντροφό του - Συνελήφθη ο δράστης, νοσηλεύεται το θύμα

Snapshot Μια 38χρονη γυναίκα μαχαιρώθηκε και χτυπήθηκε από τον 48χρονο πρώην σύντροφό της στον Κορυδαλλό.

Ο δράστης, 48χρονος μολδαβικής καταγωγής, συνελήφθη μετά την επίθεση.

Η 38χρονη, ρωσικής υπηκοότητας, νοσηλεύεται με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και μώλωπες στον λαιμό.

Οι συνθήκες της επίθεσης εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια 38χρονη γυναίκα η οποία έπεσε θύμα επίθεσης με μαχαίρι από τον σύντροφό της. Το συμβάν έλαβε χώρα στον Κορυδαλλό.

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, ρωσικής υπηκοότητας Ρωσίδα, ο 48χρονος πρώην σύντροφός της μολδαβικής καταγωγής, την τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, ενώ τη χτύπησε και με τα χέρια του, προκαλώντας της μώλωπες κι εκδορές στον λαιμό.

Η 38χρονη γυναίκα νοσηλεύεται με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο σε νοσοκομείο, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η επίθεση διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.