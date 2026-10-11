Κορυδαλλός: Μαχαίρωσε τη σύντροφό του - Συνελήφθη ο δράστης, νοσηλεύεται το θύμα

Ο δράστης, 48χρονος μολδαβικής καταγωγής, συνελήφθη μετά την επίθεση

Κατερίνα Ρίστα

Κορυδαλλός: Μαχαίρωσε τη σύντροφό του - Συνελήφθη ο δράστης, νοσηλεύεται το θύμα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μια 38χρονη γυναίκα μαχαιρώθηκε και χτυπήθηκε από τον 48χρονο πρώην σύντροφό της στον Κορυδαλλό.
  • Ο δράστης, 48χρονος μολδαβικής καταγωγής, συνελήφθη μετά την επίθεση.
  • Η 38χρονη, ρωσικής υπηκοότητας, νοσηλεύεται με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και μώλωπες στον λαιμό.
  • Οι συνθήκες της επίθεσης εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.
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Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια 38χρονη γυναίκα η οποία έπεσε θύμα επίθεσης με μαχαίρι από τον σύντροφό της. Το συμβάν έλαβε χώρα στον Κορυδαλλό.

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, ρωσικής υπηκοότητας Ρωσίδα, ο 48χρονος πρώην σύντροφός της μολδαβικής καταγωγής, την τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, ενώ τη χτύπησε και με τα χέρια του, προκαλώντας της μώλωπες κι εκδορές στον λαιμό.

Η 38χρονη γυναίκα νοσηλεύεται με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο σε νοσοκομείο, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η επίθεση διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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