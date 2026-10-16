Άρτα: Διαψεύδει κατηγορηματικά τις καταγγελίες χρηματισμού ο οφθαλμίατρος - Η δήλωση των δικηγόρων

Snapshot Ο οφθαλμίατρος του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες χρηματισμού που προέκυψαν από καταγγελία ηλικιωμένης ασθενούς.

Κατά τη δίκη, ο γιατρός δήλωσε αθώος και ζήτησε την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, με το δικαστήριο να αναβάλλει τη δίκη για τις 30 Οκτωβρίου 2026.

Οι δικηγόροι του γιατρού υποστηρίζουν ότι η ασθενής και ο συγγενής της προσήλθαν στο νοσοκομείο μετά την έναρξη χειρουργείων, καθιστώντας αδύνατη την επαφή με τον γιατρό εκείνη τη χρονική στιγμή.

Ο γιατρός έχει υποβάλει μήνυση κατά του καταγγέλλοντος για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση.

Η υπόθεση θεωρείται συνέχεια προηγούμενων αναίτιων καταγγελιών εναντίον του ιατρού, ο οποίος έχει ήδη αθωωθεί δύο φορές στο παρελθόν. Snapshot powered by AI

Ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση χρηματισμού οφθαλμίατρου στην Άρτα δημοσίευσε το δικηγορικό γραφείο συνεργατών του Αλέξη Κούγια που ανέλαβε την υπεράσπισή του.

Υπενθυμίζεται ότι η καταγγελία προήλθε από μία ηλικιωμένη ασθενής η οποία δήλωσε στην αστυνομία ότι ο συγκεκριμένος γιατρός, ο οποίος χειρουργεί το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, της ζήτησε χρηματικό ποσό πριν προχωρήσει σε επέμβαση.

Οι δικηγόροι του γιατρού διέψευσαν κατηγορηματικά τις κατηγορίες και δήλωσαν ότι ο γιατρός δεν ήλθε ποτέ σε επαφή ούτε με την ασθενή ούτε με συγγενείς της, καθώς βρισκόταν ήδη στο χειρουργείο.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 30 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση των δικηγόρων

Το δικηγορικό μας γραφείο ανέλαβε την υπεράσπιση του χειρουργού οφθαλμίατρου του ΓΝ Άρτας, ο οποίος κατηγορείται ότι ζήτησε και έλαβε από συγγενή ασθενούς χρηματικό ποσό για τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σήμερα στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Άρτας ο κατηγορούμενος παρέστη μαζί με τον συνήγορο υπεράσπισης Κωνσταντίνο Συνοδινό, Δικηγόρο Αθηνών, δήλωσε ότι είναι ΑΘΩΟΣ, παραιτήθηκε του δικαιώματος να ζητήσει τριήμερη αναβολή και ζήτησε την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης υποβάλλοντας τα εξής αιτήματα επί της ουσίας:

Να κλητευθεί ο καταγγέλλων, ο οποίος απουσίαζε από το Δικαστήριο, να κλητευθεί η νοσηλεύτρια που υποδέχθηκε την ασθενή και τον καταγγέλλοντα συγγενή της κατά τη μετάβασή τους στο νοσοκομείο, και να προσκομιστεί με επιμέλεια της Εισαγγελίας το εισιτήριο νοσηλείας της ασθενούς, εκ του οποίου προκύπτει η ώρα προσέλευσής της στο νοσοκομείο.

Το Δικαστήριο δέχθηκε τα ως άνω αιτήματα και ανέβαλε την υπόθεση για τις 30.10.2026 αίροντας την κράτηση του ιατρού και χωρίς να του επιβάλει οποιαδήποτε απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματός του.

Ο ιατρός διαψεύδει κατηγορηματικά τα όσα έχουν διαρρεύσει στα ΜΜΕ περί δήθεν εκ μέρους του απαιτήσεως χρημάτων από την ασθενή και τον συγγενή της και περί δήθεν παζαριών ως προς το τελικό ποσό πριν ο συγγενής μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα, καθώς επίσης περί δήθεν παράδοσης και παραλαβής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού.

Όπως αποδεικνύεται από περισσότερους μάρτυρες και το εισιτήριο νοσηλείας, η ασθενής και ο συγγενής της προσήλθαν με καθυστέρηση σε χρόνο που ιατρός είχε ήδη ξεκινήσει να χειρουργεί άλλους ασθενείς και έτσι δεν είδε στη φάση εκείνη ούτε την ασθενή ούτε τον συγγενή της, με αποτέλεσμα ο μεταξύ τους διάλογος να αποτελεί μύθευμα ή/και προϊόν κακοστημένης σκευωρίας, με στόχο να πληγεί τόσο ο ίδιος ο ιατρός όσο και το ΓΝ Άρτας, στο οποίο εξυπηρετούνται από τον ίδιο χιλιάδες ασθενείς από ολόκληρη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος εδώ και 18 συναπτά έτη.

Η στοχοποίηση του συγκεκριμένου ιατρού και της οφθαλμολογικής κλινικής του ΓΝ Άρτας προκύπτει από επανειλημμένες προσπάθειες σπίλωσης του ονόματός του με ψευδείς καταγγελίες, για τις οποίες έχει πανηγυρικά αθωωθεί ήδη δύο φορές στο παρελθόν, έχοντας τη βεβαιότητα ότι και στην παρούσα υπόθεση θα λάμψει η αλήθεια και θα αποδοθεί Δικαιοσύνη.

Τέλος είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι ο ιατρός έχει υποβάλει μήνυση κατά του καταγγέλλοντος για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση.

Το ιστορικό

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ηλικιωμένη γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία του οφθαλμίατρου καθώς φέρεται να της ζήτησε το ποσό των 400 ευρώ για της κάνει επέμβαση καταρράκτη. Μάλιστα, καθώς η ίδια δεν τα διέθετε, συμφώνησαν στο τελικό ποσό των 250 ευρώ.

Συγγενείς της γυναίκας σε συννενόηση με την αστυνομία φέρεται να παρέδωσαν στον γιατρό 200 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, πριν τη σύλληψή του στο νοσοκομείο, την περασμένη Πέμπτη.

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