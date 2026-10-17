Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Οκτωβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 17 Οκτωβρίου

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εξετάζονται οκτώ ουσίες στο αίμα του «Μαζώ» σύμφωνα με την Απογευματινή.
  • Ο Ελεύθερος Τύπος αναφέρει κρας τεστ για το κόστος θέρμανσης.
  • Η Καθημερινή ανακοινώνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ για υπνωτήρια μεταναστών.
  • Τα Νέα αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για την υπόθεση Γκίλφοϊλ και το «βαθύ λαρύγγι».
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Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Στο μικροσκόπιο οι 8 ουσίες στο αιμά του «Μαζώ»

Ελεύθερος Τύπος: Κρας τεστ για το κόστος θέρμανσης

Η Καθημερινή: Πρόστιμα έως 10.000 για υπνωτήρια μεταναστών

Τα Νέα: Υπόθεση Γκίλφοϊλ - Το βαθύ λαρύγγι

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 17 Οκτωβρίου

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