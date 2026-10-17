Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 17 Οκτωβρίου
Snapshot
- Εξετάζονται οκτώ ουσίες στο αίμα του «Μαζώ» σύμφωνα με την Απογευματινή.
- Ο Ελεύθερος Τύπος αναφέρει κρας τεστ για το κόστος θέρμανσης.
- Η Καθημερινή ανακοινώνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ για υπνωτήρια μεταναστών.
- Τα Νέα αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για την υπόθεση Γκίλφοϊλ και το «βαθύ λαρύγγι».
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Στο μικροσκόπιο οι 8 ουσίες στο αιμά του «Μαζώ»
Ελεύθερος Τύπος: Κρας τεστ για το κόστος θέρμανσης
Η Καθημερινή: Πρόστιμα έως 10.000 για υπνωτήρια μεταναστών
Τα Νέα: Υπόθεση Γκίλφοϊλ - Το βαθύ λαρύγγι
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 17 Οκτωβρίου
Διαβάστε επίσης
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Οκτωβρίου
05:05 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Πτώση πέντε ρωσικών drones σε 17 ώρες καταγγέλλει η Μολδαβία
03:10 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Κεφαλονιά: Σεισμός 4,2 Ρίχτερ
01:27 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο
10:19 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος