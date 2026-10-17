Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 22χρονη με πάνω από 18 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή

Δημήτρης Δρίζος

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 22χρονη με πάνω από 18 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη 22χρονη αλλοδαπή στον Διεθνή Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» για εισαγωγή 18,65 κιλών ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK).
  • Η γυναίκα ήταν μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών μέσω αεροπορικής οδού.
  • Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από στοχευμένους ελέγχους και αξιοποίηση πληροφοριών, με την κατηγορούμενη να αφίχθη από τη Βαρκελώνη.
  • Κατασχέθηκαν επίσης 150 ευρώ και κινητό τηλέφωνο που βρέθηκαν στην κατοχή της συλληφθείσας.
  • Η 22χρονη οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για περαιτέρω διαδικασίες.
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Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη βραδινές ώρες της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου 2026, στον Διεθνή Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», 22χρονη αλλοδαπή, η οποία ως μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) στην ελληνική επικράτεια, μέσω της αεροπορικής οδού, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στη χώρα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση, εξακρίβωση, διασταύρωση και ανάλυση στοιχείων, καθώς και δημιουργία προφίλ ατόμων (profiling), εντοπίστηκε η κατηγορούμενη, η οποία αφίχθη στη Θεσσαλονίκη με πτήση προερχόμενη από τη Βαρκελώνη Ισπανίας.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, κατελήφθη στον χώρο των αφίξεων να μεταφέρει σε πλαστική αποσκευή -2- νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), συνολικού μικτού βάρους -18- κιλών και -650- γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -150- ευρώ και συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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