Αγωνία για δύο πεζοπόρους που εγκλωβίστηκαν σε δύσβατη περιοχή στον Ψηλορείτη – Κάλεσαν το 112

Snapshot Δύο Δανοί τουρίστες ηλικίας περίπου 30 ετών εγκλωβίστηκαν σε δύσβατη ορεινή περιοχή του Ψηλορείτη μετά από απώλεια προσανατολισμού.

Οι πεζοπόροι κάλεσαν το 112 και παρείχαν γεωγραφικό στίγμα για να ενημερώσουν τις Αρχές.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου κινητοποίησε αρχικά οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα για την έρευνα και διάσωση.

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σε δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στην περιοχή.

Μέχρι την τελευταία ενημέρωση, οι δύο πεζοπόροι δεν είχαν εντοπιστεί και δεν υπήρχαν πληροφορίες για τραυματισμούς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου, έπειτα από κλήση για βοήθεια δύο τουριστών από τη Δανία, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε ορεινή περιοχή του Δήμου Αμαρίου.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας περίπου 30 ετών, βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της Λοχρίας όταν διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τη διαδρομή επιστροφής τους, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν σε δύσβατο σημείο.

Παρά την περιπέτειά τους, κατάφεραν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να καλέσουν τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, ενημερώνοντας τις Αρχές για την κατάστασή τους και δίνοντας το γεωγραφικό τους στίγμα.

Στην επιχείρηση οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα

Μετά την ειδοποίηση, η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα, οργανώνοντας επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην ορεινή περιοχή.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στην επιχείρηση συμμετέχουν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν να προσεγγίσουν το σημείο όπου βρίσκονται οι δύο τουρίστες.

Το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής καθιστά απαιτητική την πρόσβαση των διασωστών, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στον ασφαλή εντοπισμό και την απομάκρυνση των πεζοπόρων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό των δύο ανδρών, ενώ η επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση.

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