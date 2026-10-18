Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Οκτωβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 18 Οκτωβρίου

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης αναλαμβάνει προσωπικά το ζήτημα του αγροτικού τομέα.
  • Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την εξέλιξη του κρίσιμου αγωγού καλωδίου.
  • Ο κύριος Γκρινμπεργκ παρουσιάζει προτάσεις και εκφράζει φόβους σχετικά με τρέχοντα θέματα.
  • Αναδεικνύεται η ένταση και οι διαφορές μεταξύ των πρεσβευτών σε διπλωματικό επίπεδο.
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Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Ο Μητσοτάκης παίρνει πάνω του το αγροτικό

Ελεύθερος Τύπος: Το κρίσιμο μίλι για το καλώδιο

Η Καθημερινή: Τι προτείνει, τι φοβάται ο κύριος Γκρινμπεργκ

Το Βήμα: Ο πόλεμος των πρεσβευτών

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 18 Οκτωβρίου

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