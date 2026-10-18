Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 18 Οκτωβρίου
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- Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης αναλαμβάνει προσωπικά το ζήτημα του αγροτικού τομέα.
- Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την εξέλιξη του κρίσιμου αγωγού καλωδίου.
- Ο κύριος Γκρινμπεργκ παρουσιάζει προτάσεις και εκφράζει φόβους σχετικά με τρέχοντα θέματα.
- Αναδεικνύεται η ένταση και οι διαφορές μεταξύ των πρεσβευτών σε διπλωματικό επίπεδο.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ο Μητσοτάκης παίρνει πάνω του το αγροτικό
Ελεύθερος Τύπος: Το κρίσιμο μίλι για το καλώδιο
Η Καθημερινή: Τι προτείνει, τι φοβάται ο κύριος Γκρινμπεργκ
Το Βήμα: Ο πόλεμος των πρεσβευτών
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 18 Οκτωβρίου
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