Νέα απάτη με «μαϊμού»πακέτα και αντικαταβολή – Θύμα συγγενικό πρόσωπο της Κατερίνας Ζαρίφη

Οι επιτήδειοι ανακαλύπτου διαρκώς τρόπους για να εξαπατούν τους πολίτες

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Νέα απάτη με «μαϊμού»πακέτα και αντικαταβολή – Θύμα συγγενικό πρόσωπο της Κατερίνας Ζαρίφη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Επιτήδειοι χρησιμοποιούν απάτες με ψεύτικα πακέτα και αντικαταβολή για να αποσπούν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες.
  • Θύμα της απάτης έπεσε συγγενικό πρόσωπο της Κατερίνας Ζαρίφη, που παρέλαβε πακέτο με λάθος περιεχόμενο και πλήρωσε 47 ευρώ.
  • Ο διανομέας και το δελτίο αποστολής ήταν πραγματικά, γεγονός που καθιστούσε την απάτη δύσκολα ανιχνεύσιμη.
  • Οι επιτήδειοι φαίνεται να αποκτούν τα στοιχεία των πολιτών που έχουν κάνει ηλεκτρονικές αγορές για να οργανώνουν τέτοιες αποστολές.
  • Η υπόθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για προσοχή ακόμη και όταν ένα δέμα αποστέλλεται μέσω κανονικής εταιρείας ταχυμεταφορών.
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Έναν νέο τρόπο για να αποσπούν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες έχουν ανακαλύψει επιτήδειοι, στήνοντας απάτες με ψεύτικα πακέτα και αντικαταβολή. Θύμα της συγκεκριμένης πρακτικής έπεσε συγγενικό πρόσωπο της Κατερίνας Ζαρίφη, όπως αποκάλυψε η παρουσιάστρια στην εκπομπή «Μία Ελλάδα Παρέα».

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, συγγενής της παρουσιάστριας είχε παραγγείλει ένα ρούχο από το εξωτερικό, επιλέγοντας την πληρωμή με αντικαταβολή. Όταν ένας διανομέας έφτασε κανονικά στη διεύθυνση που είχε δηλώσει, παρέδωσε ένα πακέτο και εισέπραξε το ποσό των 47 ευρώ.

Ωστόσο, όταν η παραλήπτρια άνοιξε το δέμα, διαπίστωσε έκπληκτη ότι στο εσωτερικό του δεν βρισκόταν το ρούχο που είχε παραγγείλει, αλλά μια εντελώς διαφορετική μπλούζα. Η έκπληξή της έγινε ακόμη μεγαλύτερη λίγες ημέρες αργότερα, όταν παρέλαβε κανονικά και την αρχική της παραγγελία.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι ο διανομέας ήταν πραγματικός, ενώ το πακέτο έφερε κανονικό δελτίο αποστολής. Μάλιστα, η καταχώριση του κωδικού στη φόρμα αναζήτησης της εταιρείας ταχυμεταφορών εμφάνιζε κανονικά τα στοιχεία της αποστολής, γεγονός που έκανε την απάτη ακόμη πιο δύσκολο να εντοπιστεί.

Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς οι επιτήδειοι αποκτούν τα στοιχεία των πολιτών που έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές, ώστε να οργανώνουν αποστολές-μαϊμού και να εισπράττουν χρήματα μέσω αντικαταβολής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στόχος τους ήταν να αποσπάσουν τα 47 ευρώ, παραδίδοντας ένα πακέτο που έμοιαζε απολύτως νόμιμο.

Η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη οι καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ακόμη και όταν ένα δέμα φαίνεται να έχει αποσταλεί μέσω κανονικής εταιρείας ταχυμεταφορών.

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