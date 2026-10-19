Ηράκλειο: Εντοπισμός 42 μεταναστών στη Γορτύνα - Αγνοείται ένας άνδρας

Snapshot Στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Ηράκλειο Κρήτης εντοπίστηκαν 42 μετανάστες σε πνευστή λέμβο, ενώ ένας άνδρας από το Σουδάν αγνοείται.

Οι μετανάστες βρέθηκαν στο αλιευτικό καταφύγιο «Λουτράς» του δήμου Γορτύνας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Δύο έγκυες γυναίκες από το πλήρωμα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για ιατρική φροντίδα.

Ένα σκάφος του Λιμενικού και ένα της Frontex πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου άνδρα υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, με κατάσχεση ενός εξωλέμβιου κινητήρα και καταστροφή της λέμβου. Snapshot powered by AI

Μετά τον τραγικό απολογισμό των 12 νεκρών μεταναστών σε ναυάγια που σημειώθηκαν σήμερα έξω από τη Μυτιλήνη και τη Σάμο, ένα νέο περιστατικό με έναν αγνοούμενο έχει προκαλέσει συναγερμό στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, ένας άνδρας με καταγωγή από το Σουδάν αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή 10 με 15 χιλιόμετρα από την ακτή. Ο άνδρας επέβαινε σε πνευστή λέμβο με ακόμη 42 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν στο αλιευτικό καταφύγιο «Λουτράς» του δήμου Γορτύνας.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ένα σκάφος του Λιμενικού και ένα ακόμη της Frontex πραγματοποιούν έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό του.

Τα υπόλοιπα 42 άτομα, εκ των οποίων 4 είναι ανήλικοι, οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, με λεωφορεία του Λιμεναρχείου και της Αστυνομίας, ενώ δύο έγκυες γυναίκες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε ένας εξωλέμβιος κινητήρας, ενώ η λέμβος καταστράφηκε.

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