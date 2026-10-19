Θεσσαλονίκη - Η Αριστοτέλους αλλάζει όψη: Ένα μουσείο design στήνεται στην καρδιά της πόλης

Snapshot Η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ανοιχτό μουσείο design από 1 έως 8 Νοεμβρίου, με τρία θεματικά κοντέινερ που παρουσιάζουν την ιστορία καθημερινών αντικειμένων, την εξέλιξη της καρέκλας και το κόκκινο χρώμα στον κινηματογράφο του Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Η πρωτοβουλία Design Dialogue Days #1 στοχεύει στη δημιουργία του πρώτου μουσείου design στην Ελλάδα, με όραμα να λειτουργήσει ως ζωντανός χώρος συνάντησης δημιουργών, φοιτητών, επιχειρήσεων και πολιτών.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υποστηρίζει τη δράση ως μέσο για την αισθητική αναβάθμιση της πόλης και την εξέλιξή της σε κόμβο design των Βαλκανίων έως το 2030.

Στο ιστορικό κέντρο της πόλης, 30 εμπορικές βιτρίνες μετατρέπονται σε σημεία αφήγησης που παρουσιάζουν την ιστορία και το σχεδιασμό καθημερινών αντικειμένων, προσφέροντας δωρεάν περιήγηση στο κοινό.

Η δράση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με τον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Αναρωτήθηκε ποτέ κανείς ποια είναι η ιστορία ενός συνδετήρα; Ποιος τον σχεδίασε, πότε, για ποια ανάγκη και πώς τελικά επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο ζούμε; Επίσης, πώς εξελίχθηκε η καρέκλα, που θεωρείται αυτονόητο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, από τον προηγούμενο αιώνα μέχρι σήμερα; Και τι σχέση μπορεί να έχουν όλα αυτά με το κόκκινο χρώμα στις ταινίες του Πέδρο Αλμοδόβαρ;

Οι απαντήσεις θα δοθούν για μία εβδομάδα, τον ερχόμενο Νοέμβριο, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου από την 1η έως τις 8 Νοεμβρίου η πλατεία Αριστοτέλους μετατρέπεται σε ένα αναπάντεχο pop-up μουσείο design, ενώ μια διαφορετική διαδρομή ξετυλίγεται στους δρόμους του ιστορικού κέντρου.

Πρόκειται, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, για τις πρώτες Design Dialogue Days, τη νέα δράση της DNA Thessaloniki / Design. Narratives. Artifacts, μιας πρωτοβουλίας που ξεκινά από την πόλη και φιλοδοξεί να φέρει το design πιο κοντά στην καθημερινότητα όλων, η οποία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

«Η πόλη αλλάζει όταν γίνεται ομορφότερη. Όταν αγκαλιάζει η αισθητική την πόλη, τότε είναι βέβαιο ότι την αλλάζει και καλύτερα και γρηγορότερα», δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος, όπως ανέφερε, από την πρώτη συνάντηση με την ομάδα όχι μόνο πείστηκε αλλά ενθουσιάστηκε με τις δυνατότητες που ανοίγει η συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Υπογράμμισε ακόμη πως ζητούμενο δεν είναι μια ακόμη εκδήλωση, αλλά η δημιουργία μιας βάσης για κάτι πιο μόνιμο και μεγαλύτερο, που θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία ενός θεσμού και, τελικά, ενός μουσείου design στη Θεσσαλονίκη. Ενός μουσείου που θα μπορούσε να συμβάλει στην εξέλιξη της πόλης σε κόμβο και κέντρο design για την ευρύτερη περιοχή.

Άλλωστε, αυτή είναι η μεγάλη φιλοδοξία πίσω από τη νέα πρωτοβουλία: να δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη το πρώτο μουσείο design στην Ελλάδα και, μέχρι το 2030, η πόλη να εξελιχθεί σε design hub των Βαλκανίων. «Όταν λέμε μουσείο design δεν φανταζόμαστε ένα χώρο όπου απλώς θα εκτίθενται όμορφα αντικείμενα. Φανταζόμαστε έναν ζωντανό χώρο, ανοιχτό σε όλους, ένα σημείο συνάντησης για δημιουργούς, φοιτητές, παιδιά, επιχειρήσεις, κατοίκους και επισκέπτες. Έναν χώρο όπου θα συμβαίνουν πράγματα, θα γεννιούνται συνεργασίες και θα ανταλλάσσονται ιδέες», διευκρίνισε ο πρόεδρος του σωματείου Μηνάς Κοσμίδης.

Τρία θεματικά κοντέινερς στις Design Dialogue Days #1

Για να γίνει όμως αυτό το όραμα πιο συγκεκριμένο, η ομάδα αποφάσισε να ξεκινήσει από την ίδια την πόλη. Έτσι γεννήθηκαν οι Design Dialogue Days #1, που καλούν το κοινό να γνωρίσει το design μέσα από αντικείμενα που ήδη υπάρχουν στη ζωή του.

Στην πλατεία Αριστοτέλους θα στηθούν τρία θεματικά κοντέινερς. Στο πρώτο, οι επισκέπτες θα συναντήσουν καθημερινά αντικείμενα, γνωστά και οικεία, για τα οποία όμως πιθανότατα δεν γνωρίζουν την ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό τους: ποιος τα δημιούργησε, πότε σχεδιάστηκαν και ποια ανάγκη ήρθαν να εξυπηρετήσουν.

Στο δεύτερο θα παρουσιαστούν εμβληματικά αντικείμενα και η εξέλιξη της καρέκλας, μέσα από χαρακτηριστικά παραδείγματα από τον προηγούμενο αιώνα μέχρι σήμερα. «Ο σκοπός μας είναι να καλλιεργήσουμε το ενδιαφέρον του κοινού ξεκινώντας από αντικείμενα που γνωρίζει, που έχει ήδη χρησιμοποιήσει και αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς του», εξηγεί ο κ. Κοσμίδης.

Στο τρίτο container, με αφορμή και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που θα είναι σε εξέλιξη εκείνη την περίοδο, το design συναντά τον κινηματογράφο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν κόκκινα αντικείμενα, σε ένα αφιέρωμα στον Πέδρο Αλμοδόβαρ, για τον οποίο το κόκκινο αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της κινηματογραφικής του αισθητικής.

Οι Design Dialogue Days #1 φιλοδοξούν έτσι να δημιουργήσουν έναν ανοιχτό διάλογο ανάμεσα στο design, την τέχνη, την αρχιτεκτονική, τον κινηματογράφο, το εμπόριο, τον πολιτισμό και την καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης. Σε αυτή την κατεύθυνση, Cultural Partners της δράσης είναι ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης – MOMus και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Το μουσείο βγαίνει στους δρόμους

Το κοινό θα μπορεί να περιηγηθεί δωρεάν στην εγκατάσταση της πλατείας Αριστοτέλους, με τη βοήθεια των εθελοντών και εθελοντριών. Η εμπειρία, όμως θα συνεχίζεται με μια διαφορετική design διαδρομή στο ιστορικό κέντρο, όπου 30 επιλεγμένες εμπορικές βιτρίνες μετατρέπονται σε μικρά σημεία αφήγησης. Αντικείμενα που χρησιμοποιούμε καθημερινά αποκτούν νέο νόημα, καθώς οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν την ιστορία του σχεδιασμού τους, τους ανθρώπους πίσω από αυτά και τις ανάγκες που κλήθηκαν να υπηρετήσουν. «Το γεγονός ότι η δράση θα γίνει Νοέμβρη, έναν πολύ σημαντικό εμπορικό μήνα για τα καταστήματα, σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι παραχωρούν τις βιτρίνες τους σε ένα πολύ καίριο σημείο της χρονιάς για τους τζίρους τους», τόνισε ο ταμίας του σωματείου Αλέξανδρος Χριστοδούλου.

Στους ανθρώπους που στήριξαν από την πρώτη στιγμή την ιδέα βρίσκεται και η Ζωή Παπαγεωργίου, από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, έναν από τους τρεις creative partners της πρωτοβουλίας. «Αυτό που κέντρισε το Ίδρυμα Παπαγεωργίου είναι η ομάδα από επαγγελματίες από διαφορετικούς χώρους που συνεργάστηκαν με έναν κοινό στόχο: να προσφέρουν στην πόλη αυτό που ονειρεύονται να αποκτήσει κάποια στιγμή, ένα μουσείο design», σημείωσε.

Η πρώτη ημέρα των Design Dialogue Days, την 1η Νοεμβρίου, θα ξεκινήσει στην πλατεία Αριστοτέλους με ένα μεγάλο πάρτι και DJ set υπό την επιμέλεια των Street Outdoors.

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