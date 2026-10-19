Πιερία: Την Τρίτη η κηδεία του 41χρονου - Συγκλονίζει το «αντίο» του κουμπάρου του - «Είσαι άξιος»

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026 στη Νέα Έφεσο Πιερίας, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στις 17:00

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Πιερία: Την Τρίτη η κηδεία του 41χρονου - Συγκλονίζει το «αντίο» του κουμπάρου του - «Είσαι άξιος»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 41χρονος Χρήστος Αναστασιάδης από την Πιερία πέθανε στην αεροπορική τραγωδία της 18ης Οκτωβρίου 2026, αφήνοντας πίσω του τη σύζυγό του και τέσσερα παιδιά.
  • Ο κουμπάρος του, φίλος από τα μαθητικά χρόνια, αποχαιρετά τον Χρήστο με λόγια που τον χαρακτηρίζουν ως άξιο, δυνατό και αθάνατο.
  • Η ξαφνική απώλεια έχει βυθίσει σε θλίψη την οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του Χρήστου.
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Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Πιερία ο τραγικός θάνατος του 41 ετών Χρήστου Αναστασιάδη, ενός πατέρα τεσσάρων παιδιών, που έχασε τη ζωή του στην αεροπορική τραγωδία της Κυριακής 18 Οκτωβρίου 2026, στην περιοχή της Κονταριώτισσας.

Ο άδικος και ξαφνικός χαμός του έχει βυθίσει στη θλίψη την οικογένειά του, τους συγγενείς και τους φίλους του, οι οποίοι δυσκολεύονται να πιστέψουν πως ο αγαπημένος τους άνθρωπος έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή.

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η ανάρτηση του κουμπάρου του, ο οποίος αποχαιρετά τον Χρήστο με λόγια που αποτυπώνουν τη βαθιά φιλία και τον ισχυρό δεσμό που τους ένωνε από τα μαθητικά τους χρόνια.

ΠΙΕΡΙΑ

«Α ρε Χρηστάρα μου… Α ρε κουμπάρε μου… πολύ γρήγορα έφυγες…», γράφει συντετριμμένος, αδυνατώντας να κρύψει τον πόνο του για την απώλεια του ανθρώπου που γνώριζε από την ηλικία των 12 ετών.

Οι δυο τους υπήρξαν συμμαθητές στην Αθωνιάδα Σχολή, στο Άγιον Όρος, και μοιράστηκαν μια φιλία που κράτησε για δεκαετίες. Ο κουμπάρος του περιγράφει τον Χρήστο ως έναν άνθρωπο «ΑΞΙΟ με κεφαλαία γράμματα» και «ΔΥΝΑΤΟ με κεφαλαία γράμματα», προσθέτοντας με συγκίνηση τη λέξη «ΑΘΑΝΑΤΟΣ».

«Μιλήσαμε προχθές για να πιούμε έναν καφέ και μου είπε θα το κανονίσουμε κουμπάρε», είναι τα λόγια που κάνουν ακόμη πιο οδυνηρή την απώλεια. Μια απλή, καθημερινή συζήτηση, που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως θα αποκτούσε τόσο τραγικό νόημα μέσα σε λίγες ημέρες.

Ολόκληρη η ανάρτηση του κουμπάρου του:

«Αρε Χρηστάρα μου… Αρε κουμπάρε μου… πολύ γρήγορα έφυγες… 😢Από 12 χρονών συμμαθητές στην Αθωνιαδα σχολή.. Απόφοιτοι Αθωνιάδας Άγιον ΌροςΔεν έχω λόγια - για όσους τον γνώριζαν ξέρουν για έναν άνθρωπο που ήταν: ΑΞΙΟΣ με κεφαλαία γράμματα.. ΔΥΝΑΤΟΣ με κεφαλαία γράμματα… ΑΘΑΝΑΤΟΣ… Τρίτη ώρα 17:00 🕓 η τελευταία αντάμωση στο χωριό του στην Νέα Έφεσο Κατερίνης.. «Μιλήσαμε προχθές για να πιούμε έναν καφέ και μου είπε θα το κανονίσουμε κουμπάρε.. 😢»

ΚΗΔΕΙΑ

Την Τρίτη το τελευταίο αντίο στη Νέα Έφεσο

Η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι του 41χρονου θα συγκεντρωθούν την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, στη Νέα Έφεσο Πιερίας, για να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στις 17:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 16:30.

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