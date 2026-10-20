Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλειστοί προσωρινά πέντε σταθμοί την Τετάρτη
Ποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί αύριο, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου
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- Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου θα κλείσουν προσωρινά πέντε σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης από τις 09:00, μετά από εντολή των αστυνομικών αρχών.
- Κλειστοί θα είναι οι σταθμοί «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».
- Οι συρμοί θα διέρχονται από τους κλειστούς σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
- Αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις για περαιτέρω ενημέρωση του επιβατικού κοινού.
Προσωρινή αναστολή λειτουργίας πέντε σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ την Τετάρτη 21/10, από τις 09:00, ύστερα από εντολή των αστυνομικών αρχών και όπως γνωστοποιεί με σημερινή της ανακοίνωση η Thema.
Ειδικότερα, κλειστοί θα παραμείνουν οι σταθμοί «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας τους, οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
Για την περαιτέρω ενημέρωση του επιβατικού κοινού αναμένεται να ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις, όπως ενημερώνει η Thema.
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