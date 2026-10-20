Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλειστοί προσωρινά πέντε σταθμοί την Τετάρτη

Snapshot Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου θα κλείσουν προσωρινά πέντε σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης από τις 09:00, μετά από εντολή των αστυνομικών αρχών.

Κλειστοί θα είναι οι σταθμοί «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους κλειστούς σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις για περαιτέρω ενημέρωση του επιβατικού κοινού. Snapshot powered by AI

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας πέντε σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ την Τετάρτη 21/10, από τις 09:00, ύστερα από εντολή των αστυνομικών αρχών και όπως γνωστοποιεί με σημερινή της ανακοίνωση η Thema.

Ειδικότερα, κλειστοί θα παραμείνουν οι σταθμοί «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας τους, οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Για την περαιτέρω ενημέρωση του επιβατικού κοινού αναμένεται να ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις, όπως ενημερώνει η Thema.

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