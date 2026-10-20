Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ΑΠΘ: Παγκόσμια πρωτιά για τους φοιτητές Κτηνιατρικής

Snapshot Η IVSA Greece κατέκτησε την πρώτη θέση στην παγκόσμια αξιολόγηση Top Member Organization για το 2026.

Η διάκριση αναγνωρίζει τη δραστηριότητα και την οργανωτική συνέπεια των Ελλήνων φοιτητών Κτηνιατρικής στο διεθνές δίκτυο της IVSA.

Η IVSA Greece περιλαμβάνει τις ομάδες IVSA Thessaly και IVSA Thessaloniki, που εκπροσωπούν την Ελλάδα διεθνώς.

Οι φοιτητές συμμετέχουν σε επιστημονικές δράσεις, διεθνείς ανταλλαγές και πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς για την ευζωία των ζώων.

Η διάκριση αναδεικνύει την εξωστρέφεια και τις δυνατότητες των ελληνικών τμημάτων Κτηνιατρικής σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα. Snapshot powered by AI

Μια σημαντική διεθνή διάκριση για τη φοιτητική κοινότητα της Ελλάδας έρχεται από τον χώρο της Κτηνιατρικής, καθώς η IVSA Greece αναδείχθηκε πρώτη παγκοσμίως στην αξιολόγηση Top Member Organization (Top MO) για το 2026, ξεχωρίζοντας ανάμεσα στις οργανώσεις της International Veterinary Students’ Association (IVSA) σε όλο τον κόσμο.

Πρόκειται για μια διάκριση που αναγνωρίζει τη δραστηριότητα, την οργανωτική συνέπεια και την ενεργή συμμετοχή των Ελλήνων φοιτητών Κτηνιατρικής στο διεθνές δίκτυο της οργάνωσης, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δυναμική της νέας γενιάς επιστημόνων της χώρας.

Στην IVSA Greece συμμετέχουν δύο φοιτητικές ομάδες: η IVSA Thessaly, που δραστηριοποιείται στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα την Καρδίτσα, και η IVSA Thessaloniki του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαζί εκπροσωπούν την Ελλάδα σε ένα διεθνές δίκτυο που προωθεί την επιστημονική γνώση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ φοιτητών Κτηνιατρικής.

Από την Ελλάδα στο διεθνές δίκτυο της Κτηνιατρικής

Η International Veterinary Students’ Association είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που επιδιώκει να ενισχύσει την επιστημονική κατάρτιση και τη συνεργασία των μελλοντικών κτηνιάτρων. Μέσα από τις δράσεις της, φέρνει σε επαφή φοιτητές και πανεπιστήμια από διαφορετικές χώρες, δημιουργώντας ευκαιρίες για γνώση, ανταλλαγή ιδεών και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα που αφορούν την υγεία και την ευζωία των ζώων, τη δημόσια υγεία, αλλά και την προσέγγιση της Ενιαίας Υγείας (One Health), η οποία αναγνωρίζει τη στενή σύνδεση ανάμεσα στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος.

Η παγκόσμια διάκριση της IVSA Greece έρχεται να αναδείξει τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας των φοιτητών, οι οποίοι μέσα από τη συμμετοχή τους σε επιστημονικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες συμβάλλουν ενεργά στη διεθνή παρουσία της ελληνικής φοιτητικής κοινότητας.

Οι δράσεις που φέρνουν τους φοιτητές πιο κοντά στην επιστήμη

Η δραστηριότητα της IVSA Thessaly περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών, από διεθνείς φοιτητικές ανταλλαγές μέχρι επιστημονικές ημερίδες, σεμινάρια, ομιλίες και δράσεις επιστημονικής επικοινωνίας.

Παράλληλα, η ομάδα συμμετέχει σε πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς και ενημέρωσης για την προστασία των ζώων και την υπεύθυνη κηδεμονία των ζώων συντροφιάς, συνδέοντας την πανεπιστημιακή γνώση με ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα της κοινωνίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι διεθνείς ανταλλαγές, μέσα από τις οποίες οι φοιτητές γνωρίζουν διαφορετικά συστήματα κτηνιατρικής εκπαίδευσης, επισκέπτονται πανεπιστημιακές και κτηνιατρικές δομές και έρχονται σε επαφή με συμφοιτητές τους από άλλες χώρες. Οι εμπειρίες αυτές διευρύνουν τους επιστημονικούς τους ορίζοντες και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μελλοντικές συνεργασίες.

Μια διάκριση που δίνει ώθηση στη νέα γενιά επιστημόνων

Η πρώτη θέση της IVSA Greece στην παγκόσμια αξιολόγηση Top MO 2026 αποτελεί μια ξεχωριστή αναγνώριση της προσπάθειας των φοιτητών που συμμετέχουν στην οργάνωση. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει την εξωστρέφεια του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενεργή συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα.

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