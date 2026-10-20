Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ΑΠΘ: Παγκόσμια πρωτιά για τους φοιτητές Κτηνιατρικής

Η IVSA Greece κατέκτησε την πρώτη θέση στην αξιολόγηση Top Member Organization για το 2026

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ΑΠΘ: Παγκόσμια πρωτιά για τους φοιτητές Κτηνιατρικής
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η IVSA Greece κατέκτησε την πρώτη θέση στην παγκόσμια αξιολόγηση Top Member Organization για το 2026.
  • Η διάκριση αναγνωρίζει τη δραστηριότητα και την οργανωτική συνέπεια των Ελλήνων φοιτητών Κτηνιατρικής στο διεθνές δίκτυο της IVSA.
  • Η IVSA Greece περιλαμβάνει τις ομάδες IVSA Thessaly και IVSA Thessaloniki, που εκπροσωπούν την Ελλάδα διεθνώς.
  • Οι φοιτητές συμμετέχουν σε επιστημονικές δράσεις, διεθνείς ανταλλαγές και πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς για την ευζωία των ζώων.
  • Η διάκριση αναδεικνύει την εξωστρέφεια και τις δυνατότητες των ελληνικών τμημάτων Κτηνιατρικής σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα.
Snapshot powered by AI

Μια σημαντική διεθνή διάκριση για τη φοιτητική κοινότητα της Ελλάδας έρχεται από τον χώρο της Κτηνιατρικής, καθώς η IVSA Greece αναδείχθηκε πρώτη παγκοσμίως στην αξιολόγηση Top Member Organization (Top MO) για το 2026, ξεχωρίζοντας ανάμεσα στις οργανώσεις της International Veterinary Students’ Association (IVSA) σε όλο τον κόσμο.

Πρόκειται για μια διάκριση που αναγνωρίζει τη δραστηριότητα, την οργανωτική συνέπεια και την ενεργή συμμετοχή των Ελλήνων φοιτητών Κτηνιατρικής στο διεθνές δίκτυο της οργάνωσης, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δυναμική της νέας γενιάς επιστημόνων της χώρας.

Στην IVSA Greece συμμετέχουν δύο φοιτητικές ομάδες: η IVSA Thessaly, που δραστηριοποιείται στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα την Καρδίτσα, και η IVSA Thessaloniki του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαζί εκπροσωπούν την Ελλάδα σε ένα διεθνές δίκτυο που προωθεί την επιστημονική γνώση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ φοιτητών Κτηνιατρικής.

Από την Ελλάδα στο διεθνές δίκτυο της Κτηνιατρικής

Η International Veterinary Students’ Association είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που επιδιώκει να ενισχύσει την επιστημονική κατάρτιση και τη συνεργασία των μελλοντικών κτηνιάτρων. Μέσα από τις δράσεις της, φέρνει σε επαφή φοιτητές και πανεπιστήμια από διαφορετικές χώρες, δημιουργώντας ευκαιρίες για γνώση, ανταλλαγή ιδεών και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα που αφορούν την υγεία και την ευζωία των ζώων, τη δημόσια υγεία, αλλά και την προσέγγιση της Ενιαίας Υγείας (One Health), η οποία αναγνωρίζει τη στενή σύνδεση ανάμεσα στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος.

Η παγκόσμια διάκριση της IVSA Greece έρχεται να αναδείξει τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας των φοιτητών, οι οποίοι μέσα από τη συμμετοχή τους σε επιστημονικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες συμβάλλουν ενεργά στη διεθνή παρουσία της ελληνικής φοιτητικής κοινότητας.

Οι δράσεις που φέρνουν τους φοιτητές πιο κοντά στην επιστήμη

Η δραστηριότητα της IVSA Thessaly περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών, από διεθνείς φοιτητικές ανταλλαγές μέχρι επιστημονικές ημερίδες, σεμινάρια, ομιλίες και δράσεις επιστημονικής επικοινωνίας.

Παράλληλα, η ομάδα συμμετέχει σε πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς και ενημέρωσης για την προστασία των ζώων και την υπεύθυνη κηδεμονία των ζώων συντροφιάς, συνδέοντας την πανεπιστημιακή γνώση με ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα της κοινωνίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι διεθνείς ανταλλαγές, μέσα από τις οποίες οι φοιτητές γνωρίζουν διαφορετικά συστήματα κτηνιατρικής εκπαίδευσης, επισκέπτονται πανεπιστημιακές και κτηνιατρικές δομές και έρχονται σε επαφή με συμφοιτητές τους από άλλες χώρες. Οι εμπειρίες αυτές διευρύνουν τους επιστημονικούς τους ορίζοντες και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μελλοντικές συνεργασίες.

Μια διάκριση που δίνει ώθηση στη νέα γενιά επιστημόνων

Η πρώτη θέση της IVSA Greece στην παγκόσμια αξιολόγηση Top MO 2026 αποτελεί μια ξεχωριστή αναγνώριση της προσπάθειας των φοιτητών που συμμετέχουν στην οργάνωση. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει την εξωστρέφεια του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενεργή συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:51ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης και πινακίδες: Τι αλλάζει στην εξέταση υποψηφίων και στους αριθμούς κυκλοφορίας

14:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπλακ άουτ στο Google Cloud: Προβλήματα σε Revolut, τράπεζες και ψηφιακές υπηρεσίες

14:38LIFESTYLE

Οι κόρες της Αρετής - επόμενο επεισόδιο: Το σατανικό σχέδιο της Αρετής για τους Κεχαγιάδες

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Βουλή της Λιβύης ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ΑΠΘ: Παγκόσμια πρωτιά για τους φοιτητές Κτηνιατρικής

14:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας από Κεφαλονιά: «Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία έχουν μια ανεξίτηλη σχέση»

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Δημοτική Αστυνομία: Συλλήψεις, αλεξίσφαιρα και 24ωρη λειτουργία - Τι αλλάζει στους δρόμους

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Οδηγός Tesla αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο περιπολικό - Σοβαρά τραυματίες δύο αστυνομικοί - Δείτε βίντεο

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Σύσκεψη συσπείρωσης στη Νέα Δημοκρατία - Το κόμμα σε τροχιά εκλογών

13:53ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Έρχονται βροχές την Πέμπτη και την Παρασκευή -Σε ποιες περιοχές αναμένονται φαινόμενα

13:40ΚΟΣΜΟΣ

«Ποιος σκότωσε τον Κερτ Κομπέιν;» Τελικά αυτοκτόνησε ή δολοφονήθηκε ο τραγουδιστής των Nirvana;

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο μικρός Δημήτρης - Είχε υποστεί νευρολογικές βλάβες έπειτα από γρίπη

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Τραυματίστηκε 60χρονος μετά από πτώση σε υπόγειο οικοδομής

13:21LIFESTYLE

Ιρίνα Σάικ: Φόρεσε το πιο διάφανο και χαμηλοκάβαλο παντελόνι στο after-party του Victoria’s Secret Show και έγινε viral

13:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό στην Ελλάδα στο τέλος της εβδομάδας - Τι δείχνουν GFS, ECMWF και ICON-EU

13:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η φιλόδοξη αποστολή για την εξερεύνηση του Φόβου: Η Ιαπωνία εκτόξευσε με επιτυχία διαστημόπλοιο προς δορυφόρο του Άρη

13:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Πάρτι στα social media για την ποινή χάδι της ομοσπονδίας - Θα ξεχρεώσει σε 40 δευτερόλεπτα εργασίας

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ως Κρητικός σε τοιχογραφία στο κέντρο της πόλης - «Ανήκω σε εμένα και στα όνειρά μου»

12:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Θα δούμε τη μεγαλύτερη αύξηση των αεροπορικών ναύλων στην ιστορία της Ευρώπης»: Ο CEO της Ryanair προειδοποιεί για τεράστιες ανατιμήσεις στα εισιτήρια

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Ο γηραιότερος άνδρας της Ουαλίας είναι 107 ετών και αποκαλύπτει το μυστικό της μακροζωίας του - «Ψάρι με πατάτες τηγανητές»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:53ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Έρχονται βροχές την Πέμπτη και την Παρασκευή -Σε ποιες περιοχές αναμένονται φαινόμενα

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο μικρός Δημήτρης - Είχε υποστεί νευρολογικές βλάβες έπειτα από γρίπη

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Δημοτική Αστυνομία: Συλλήψεις, αλεξίσφαιρα και 24ωρη λειτουργία - Τι αλλάζει στους δρόμους

22:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αλεξανδρούπολη: Τιμάται με τον Αστυνομικό Σταυρό ο αρχιφύλακας που βούτηξε στη θάλασσα για να σώσει οδηγό ταξί

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Οδηγός Tesla αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο περιπολικό - Σοβαρά τραυματίες δύο αστυνομικοί - Δείτε βίντεο

13:21LIFESTYLE

Ιρίνα Σάικ: Φόρεσε το πιο διάφανο και χαμηλοκάβαλο παντελόνι στο after-party του Victoria’s Secret Show και έγινε viral

10:00ΥΓΕΙΑ

Πώς να σταματήσετε επιτόπου ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Στους δρόμους γονείς και εκπαιδευτικοί μετά τον θάνατο της διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης - Ζητούν αντικεραυνική προστασία

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Βουλή της Λιβύης ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο

12:11ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσε» η Revolut - Προβλήματα στην τραπεζική εφαρμογή

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν - Από το βράδυ στήνουν σκηνές οι φοιτητές στο Σύνταγμα

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Θλίψη για τον χαμό του 4χρονου Μάριου-Νεκτάριου - Το σπαρακτικό «αντίο» των εκπαιδευτικών

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις στη Γαλλία: Βίντεο κατέγραψε αστυνομικούς που φέρονται να λεηλατούν καταστήματα

13:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό στην Ελλάδα στο τέλος της εβδομάδας - Τι δείχνουν GFS, ECMWF και ICON-EU

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη: «Εάν η ΝΔ δεν συγκεντρώσει 25%, δεν πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες ο πρωθυπουργός;»

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία να ενημερώσετε όταν την παραλάβετε - Η διαδικασία έκδοσης

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ως Κρητικός σε τοιχογραφία στο κέντρο της πόλης - «Ανήκω σε εμένα και στα όνειρά μου»

11:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γαλάτσι: Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο 17χρονος Γιώργος Λυμπέρης από ανακοπή καρδιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ