Γαύδος: Στο δικαστήριο παραθεριστής που έκανε μπάνιο γυμνός - Η απαγόρευση που έγινε θέμα στο BBC

Παραθεριστής στη Γαύδο δικάζεται για μπάνιο χωρίς μαγιό στο Σαρακήνικο, με την κατηγορία της «προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας»

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Γαύδος: Στο δικαστήριο παραθεριστής που έκανε μπάνιο γυμνός - Η απαγόρευση που έγινε θέμα στο BBC
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Δήμος Γαύδου απαγόρευσε τον γυμνισμό στο Σαρακήνικο το 2023, το οποίο ήταν παραλία με μακρά παράδοση γυμνισμού.
  • Το BBC κάλυψε το θέμα, αναδεικνύοντας τη σημασία της Γαύδου ως προορισμού γνωστού για τον γυμνισμό και τις αλλαγές στην τοπική πολιτική.
  • Πρωτοβουλία πολιτών καλεί σε συγκέντρωση συμπαράστασης προς τον κατηγορούμενο έξω από τα δικαστήρια.
  • Η υπόθεση αναζωπυρώνει τη δημόσια συζήτηση για τα όρια μεταξύ τοπικών κανονισμών, δημόσιας συμπεριφοράς και παράδοσης στη Γαύδο.
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Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη βρίσκεται παραθεριστής που είχε κάνει μπάνιο χωρίς μαγιό σε παραλία της Γαύδου, με την υπόθεση να επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τον γυμνισμό στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το 2023 στο Σαρακήνικο, μία από τις παραλίες του νησιού που επί χρόνια αποτελούσε σημείο αναφοράς για όσους επέλεγαν να κάνουν διακοπές χωρίς μαγιό.

Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, ενώ το θέμα είχε απασχολήσει και το BBC, το οποίο είχε παρουσιάσει ρεπορτάζ για την παράδοση του γυμνισμού στη Γαύδο και την απόφαση των τοπικών αρχών να απαγορεύσουν τη συγκεκριμένη πρακτική στο Σαρακήνικο.

Η καταγγελία και η απαγόρευση στο Σαρακήνικο

Σύμφωνα με το zarpanews, ο άνδρας παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη έπειτα από μήνυση που υποβλήθηκε για το περιστατικό του 2023. Σε βάρος του αποδόθηκε η κατηγορία της «προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας», με αφορμή το γεγονός ότι κολυμπούσε χωρίς να φορά μαγιό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για Έλληνα, ο οποίος εργάζεται ως καθηγητής σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Την ίδια χρονιά, ο Δήμος Γαύδου είχε τοποθετήσει πινακίδες στο Σαρακήνικο, ενημερώνοντας τους επισκέπτες ότι ο γυμνισμός δεν επιτρέπεται στην παραλία. Η απόφαση αυτή ήρθε σε μια περιοχή που είχε συνδεθεί επί δεκαετίες με τις εναλλακτικές μορφές διακοπών και την ελευθερία επιλογής για τους λουόμενους.

Παρά την απαγόρευση, αρκετοί επισκέπτες από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες εξακολούθησαν να επιλέγουν το νησί για διακοπές με επίκεντρο τη φυσική ζωή και την ανεπιτήδευτη επαφή με το περιβάλλον. Ο γυμνισμός, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, παρέμεινε πρακτική που συναντάται σε παραλίες όπως ο Αϊ-Γιάννης, το Σαρακήνικο και η Τρυπητή.

Κάλεσμα συμπαράστασης έξω από τα δικαστήρια

Με αφορμή τη δικαστική διαδικασία, έχει ανακοινωθεί συγκέντρωση συμπαράστασης προς τον κατηγορούμενο έξω από τα δικαστήρια, στις 11:30 το πρωί της Τετάρτης.

Το κάλεσμα, σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της «Πρωτοβουλίας Αθήνα για τη Γαύδο», αφορά παραθεριστές που επιθυμούν να εκφράσουν τη στήριξή τους στον άνδρα. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ασκήσει κριτική στη δημοτική αρχή για τη στάση της απέναντι στο ζήτημα του γυμνισμού στο νησί.

Η υπόθεση αναμένεται να αναζωπυρώσει τη συζήτηση για τα όρια μεταξύ των τοπικών κανονισμών, της δημόσιας συμπεριφοράς και της μακρόχρονης παράδοσης που έχει διαμορφωθεί σε ορισμένες παραλίες της Γαύδου.

Το ρεπορτάζ του BBC για την παράδοση του γυμνισμού στη Γαύδο

Το ζήτημα είχε αποκτήσει διεθνή διάσταση όταν το BBC ασχολήθηκε με την απαγόρευση στο Σαρακήνικο, μέσα από δημοσίευμα με τίτλο «Γαύδος, το ευρωπαϊκό νησί που είναι γνωστό για τον γυμνισμό».

Στο ρεπορτάζ, ο συντάκτης περιέγραφε την εμπειρία του από την παραλία, όπου μια νέα ξύλινη πινακίδα ενημέρωνε τους επισκέπτες ότι ο γυμνισμός δεν επιτρεπόταν πλέον. Η αλλαγή αυτή παρουσιαζόταν ως σημαντική διαφοροποίηση για έναν προορισμό που είχε καθιερωθεί στη συνείδηση πολλών ταξιδιωτών ως ένας από τους ελάχιστους στην Ελλάδα όπου η κολύμβηση και η ηλιοθεραπεία χωρίς ρούχα αποτελούσαν μέρος της τοπικής κουλτούρας.

Το δημοσίευμα υπενθύμιζε, επίσης, τη γεωγραφική θέση της Γαύδου, περίπου 79 χιλιόμετρα νότια της Κρήτης, στο Λιβυκό Πέλαγος, καθώς και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ως του νοτιότερου σημείου της Ευρώπης.

Παράλληλα, αναφερόταν στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον γυμνισμό στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι η σχετική νομοθεσία του 1983 προβλέπει επισήμως τη δυνατότητα γυμνισμού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Όπως σημείωνε ο συντάκτης, παρότι υπάρχουν και άλλες παραλίες όπου η πρακτική είναι διαδεδομένη, η Γαύδος είχε αποκτήσει ιδιαίτερη φήμη, καθώς οι τοπικές αρχές παραδοσιακά επέδειξαν μεγαλύτερη ανοχή.

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Γαύδος: Στο δικαστήριο παραθεριστής που έκανε μπάνιο γυμνός - Η απαγόρευση που έγινε θέμα στο BBC

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