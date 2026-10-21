Ιωάννινα, Αθήνα και άλλες 12 ελληνικές πόλεις στο 30% της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη ρύπανση

Και οι 14 αυτές πόλεις βρίσκονται στο 30% των ευρωπαϊκών πόλεων με τον υψηλότερο εκτιμώμενο κίνδυνο θνησιμότητας από την ατμοσφαιρική ρύπανση

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ιωάννινα, Αθήνα και άλλες 12 ελληνικές πόλεις στο 30% της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη ρύπανση
ΕΛΛΑΔΑ
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  • 14 ελληνικές πόλεις, μεταξύ αυτών τα Ιωάννινα και η Αθήνα, βρίσκονται στο 30% των ευρωπαϊκών πόλεων με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση.
  • Οι ίδιες πόλεις κατατάσσονται στο 30% με τον υψηλότερο εκτιμώμενο κίνδυνο θνησιμότητας λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
  • Η ρύπανση οφείλεται κυρίως σε λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (PM₂.₅), διοξείδιο του αζώτου (NO₂) και όζον (O₃), με σημαντικές πηγές την οδική κυκλοφορία, οικιακή θέρμανση, βιομηχανικές δραστηριότητες και μεταφορά ρύπων από γειτονικές περιοχές.
  • Τα Ιωάννινα παρουσιάζουν τη χειρότερη ποιότητα αέρα μεταξύ των ελληνικών πόλεων, καταλαμβάνοντας την 754η θέση σε ευρωπαϊκή κατάταξη 761 πόλεων.
  • Έξι ελληνικές πόλεις βρίσκονται στο χειρότερο 10% της ευρωπαϊκής κατάταξης και δέκα στο χειρότερο 20%.
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Τα Ιωάννινα, η Αθήνα και ακόμα 12 ελληνικές πόλεις, συγκαταλέγονται στο 30% της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση, όπως δείχνουν νέα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEA).

Μάλιστα, και οι 14 αυτές πόλεις βρίσκονται στο 30% των ευρωπαϊκών πόλεων με τον υψηλότερο εκτιμώμενο κίνδυνο θνησιμότητας από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Τα ευρήματα αυτά αφορούν την έκθεση του πληθυσμού σε τρεις βασικούς ρύπους: τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (PM₂.₅), το διοξείδιο του αζώτου (NO₂) και το όζον (O₃), κατά την περίοδο 2024–2025.

Τα Ιωάννινα έχουν την πιο επιβαρυμένη εικόνα

Την πιο επιβαρυμένη εικόνα μεταξύ των ελληνικών πόλεων παρουσιάζουν τα Ιωάννινα, στην 754η θέση μεταξύ 761 πόλεων, δηλαδή μόλις επτά θέσεις από το τέλος της κατάταξης. Ακολουθούν η Αθήνα (745ή), η Θεσσαλονίκη (729ή), η Λάρισα (726η), ο Βόλος (654η) και τα Τρίκαλα (697η).

Συνολικά, έξι ελληνικές πόλεις βρίσκονται στο χειρότερο 10% της ευρωπαϊκής κατάταξης και δέκα στο χειρότερο 20%. Ακόμη και τα Χανιά, που καταγράφουν την καλύτερη θέση μεταξύ των 14 ελληνικών πόλεων, βρίσκονται μόλις στην 540η θέση.Γιατί είναι επικίνδυνη η ατμοσφαιρική ρύπανση;

Τα PM₂.₅ είναι μικροσκοπικά σωματίδια που μπορούν να εισχωρήσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα και συνδέονται με καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα.

Το διοξείδιο του αζώτου προέρχεται κυρίως από διεργασίες καύσης, με σημαντική συνεισφορά της οδικής κυκλοφορίας, ενώ το όζον σχηματίζεται στην ατμόσφαιρα μέσω φωτοχημικών αντιδράσεων.

Σημαντικές πηγές ρύπανσης στις ελληνικές πόλεις αποτελούν επίσης η οικιακή θέρμανση, ιδιαίτερα η καύση ξύλου, οι βιομηχανικές δραστηριότητες και οι εκπομπές που μεταφέρονται από γειτονικές περιοχές.

Οι 14 ελληνικές πόλεις με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση

  1. Ιωάννινα
  2. Αθήνα
  3. Θεσσαλονίκη
  4. Λάρισα
  5. Βόλος
  6. Τρίκαλα
  7. Σέρρες
  8. Ηράκλειο
  9. Πάτρα
  10. Ξάνθη
  11. Καβάλα
  12. Κατερίνη
  13. Καλαμάτα
  14. Χανιά

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