Συνελήφθησαν τα αδέλφια που έθαψαν τη μητέρα τους σε χωράφι – «Δεν είχαμε χρήματα για την κηδεία»

Snapshot Δύο αδέλφια συνελήφθησαν στην Αμαλιά για την ταφή της μητέρας τους σε χωράφι κοντά στο σπίτι τους χωρίς νόμιμη διαδικασία.

Ο τρίτος γιος κατήγγειλε την παράνομη ταφή, εκφράζοντας την επιθυμία για κανονική κηδεία σε νεκροταφείο.

Οι συλληφθέντες δήλωσαν ότι ενήργησαν λόγω οικονομικής αδυναμίας να καλύψουν τα έξοδα της κηδείας.

Η σορός της ηλικιωμένης εκταφιάστηκε παρουσία ιατροδικαστή και μεταφέρθηκε στην Πάτρα για περαιτέρω εξέταση.

Ο θάνατος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη δύο αδελφών προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στην Αμαλιάδα, μετά την αποκάλυψη ότι είχαν θάψει τη μητέρα τους σε χωράφι, σε απόσταση περίπου 60 μέτρων από την οικογενειακή κατοικία, χωρίς να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία ταφής.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία του τρίτου γιου της ηλικιωμένης, ο οποίος απευθύνθηκε στην Αστυνομία και περιέγραψε όσα είχαν προηγηθεί.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν οι δύο συλληφθέντες, η απόφασή τους να ενταφιάσουν τη μητέρα τους σε χωράφι οφειλόταν στην οικονομική τους αδυναμία να καλύψουν τα έξοδα της κηδείας.

Οι δύο άνδρες κρατούνται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας, ενώ η σορός της ηλικιωμένης μεταφέρθηκε στην Πάτρα, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατροδικαστική εξέταση.

Η καταγγελία του τρίτου γιου και η ταφή στο χωράφι

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στις αστυνομικές Αρχές, η ταφή πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, με τους δύο αδελφούς να αποφασίζουν να θάψουν τη μητέρα τους σε χωράφι που βρίσκεται κοντά στο σπίτι της οικογένειας.

Ο τρίτος γιος της ηλικιωμένης φέρεται να διαφώνησε έντονα με αυτή την απόφαση, επιχειρώντας να αποτρέψει τα αδέλφια του από την ενέργειά τους.

Όπως ανέφερε στις Αρχές, επιθυμούσε να πραγματοποιηθεί κανονικά η κηδεία της μητέρας του και η ταφή της να γίνει σε νεκροταφείο.

Παρά τη διαφωνία του, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, οι δύο άνδρες προχώρησαν στην ταφή.

Η καταγγελία του τρίτου αδελφού κινητοποίησε την Αστυνομία και οδήγησε στον εντοπισμό του σημείου όπου είχε ενταφιαστεί η ηλικιωμένη.

«Δεν είχαμε χρήματα για την κηδεία» – Τι υποστήριξαν οι δύο συλληφθέντες

Οι δύο άνδρες, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, απέδωσαν την απόφασή τους σε οικονομικούς λόγους.

Όπως φέρονται να υποστήριξαν, δεν διέθεταν τα απαραίτητα χρήματα για να καλύψουν τα έξοδα της κηδείας της μητέρας τους και, για τον λόγο αυτό, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι ίδιοι στην ταφή της.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, η σορός της ηλικιωμένης γυναίκας ήταν διπλωμένη με μια κουβέρτα και βρισκόταν σε βάθος πενήντα εκατοστών.

Η εκταφή παρουσία ιατροδικαστή

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί μετέβησαν στο χωράφι όπου είχε ταφεί η γυναίκα και έθεσαν τον χώρο υπό φύλαξη.

Ακολούθησε η διαδικασία της εκταφής, παρουσία ιατροδικαστή, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη εξέταση της σορού.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο θάνατος της ηλικιωμένης αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, χωρίς να έχουν προκύψει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Ωστόσο, η αρχική αυτή εκτίμηση δεν αποτελεί το τελικό ιατροδικαστικό πόρισμα.

Η σορός μεταφέρθηκε στην Πάτρα για περαιτέρω εξέταση, από την οποία αναμένεται να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Οι δύο συλληφθέντες παραμένουν υπό κράτηση στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

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