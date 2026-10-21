Περιφέρεια Αττικής: Τουρισμός όλο τον χρόνο και περισσότερα έσοδα – Η νέα διεθνής καμπάνια

Με 9,7 εκατομμύρια επισκέπτες και ταξιδιωτικές εισπράξεις 5,84 δισ. ευρώ το 2025, η Περιφέρεια Αττικής θέτει στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής της την επιμήκυνση της παραμονής και τη διάχυση των τουριστικών εσόδων στις τοπικές κοινωνίες

Ανθή Κουρεντζή

Περιφέρεια Αττικής: Τουρισμός όλο τον χρόνο και περισσότερα έσοδα – Η νέα διεθνής καμπάνια
ΕΛΛΑΔΑ
5'
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Snapshot
  • Η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει διετές πρόγραμμα διεθνούς τουριστικής προβολής με στόχο την αύξηση της διάρκειας παραμονής και των εσόδων από τον τουρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
  • Η καμπάνια προβάλλει την Αττική ως ενιαίο, πολυδιάστατο προορισμό που συνδυάζει πολιτισμό, μητροπολιτική ζωή, παραλίες, νησιά, αμπελώνες και γαστρονομία.
  • Το 2025, η Αττική υποδέχθηκε 9,7 εκατομμύρια επισκέπτες από το εξωτερικό με εισπράξεις 5,84 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 23% σε σχέση με το 2024.
  • Μία επιπλέον διανυκτέρευση ανά επισκέπτη θα μπορούσε να αποφέρει πάνω από 1,1 δισ. ευρώ επιπλέον έσοδα για την Περιφέρεια, διατηρώντας σταθερή τη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση.
  • Η καμπάνια στοχεύει κυρίως σε ευρωπαϊκές αγορές όπως Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, καθώς και σε μεγάλες αγορές μακρινών αποστάσεων, με προβολή σε διεθνή μέσα και αεροδρόμια.
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Τη νέα διεθνή τουριστική καμπάνια της παρουσιάζει σήμερα το απόγευμα, στην Εθνική Πινακοθήκη, η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου διετούς προγράμματος προβολής. Στόχος είναι η ενίσχυση της θέσης της Αττικής στον διεθνή τουριστικό χάρτη, η αύξηση της διάρκειας παραμονής των επισκεπτών και η διάχυση των ωφελειών της τουριστικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την Περιφέρεια, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς θα παρουσιάσει τη στρατηγική και τους βασικούς άξονες του προγράμματος, ενώ στους βασικούς ομιλητές περιλαμβάνονται ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και η πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Αγάπη Σμπώκου. Στην εκδήλωση αναμένεται να εκπροσωπηθεί το σύνολο των θεσμικών φορέων του τουρισμού, με ευρεία συμμετοχή των βασικών εκπροσώπων της τουριστικής αγοράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα καμπάνια αναδεικνύει την Αττική ως ενιαίο, πολυδιάστατο προορισμό, δίνοντας έμφαση στο πλήθος των επιλογών που προσφέρει σε κάθε εποχή του χρόνου. Στον πυρήνα του αφηγήματος βρίσκεται η δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών εμπειριών στο ίδιο ταξίδι και σε κοντινές αποστάσεις: ο πολιτισμός και η σύγχρονη μητροπολιτική ζωή συνδέονται με την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τα νησιά, τους αμπελώνες, τις ορεινές διαδρομές και τη γαστρονομία. Αντίστοιχα, ένα επαγγελματικό ταξίδι μπορεί να συνδυαστεί με περισσότερες ημέρες αναψυχής.

Το δημιουργικό υλικό, το οποίο θα αποκαλυφθεί κατά την παρουσίαση, περιλαμβάνει μία κεντρική ταινία και επιμέρους μικρότερα σε διάρκεια θεματικά βίντεο. Για την παραγωγή συνεργάστηκαν καταξιωμένοι συντελεστές, με γυρίσματα σε 63 τοποθεσίες σε ολόκληρη την Αττική.

Η οικονομική σημασία της μεγαλύτερης παραμονής

Η στρατηγική της Περιφέρειας συνδέει την προβολή με μετρήσιμα προσδοκώμενα οικονομικά αποτελέσματα. Με τη μέση παραμονή στην Αττική να διαμορφώνεται περίπου στις πέντε νύχτες, η επιμήκυνσή της αποτελεί βασική προτεραιότητα, μαζί με την αύξηση της δαπάνης ανά επισκέπτη, μέσα από περισσότερες δραστηριότητες και εμπειρίες.

Όπως τονίζουν αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας, η Αττική υποδέχθηκε το 2025 συνολικά 9,7 εκατομμύρια επισκέπτες από το εξωτερικό, αυξάνοντας το μερίδιό της στις επισκέψεις της χώρας στο 23,2%, από 16,2% το 2019. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 5,84 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 23% έναντι του 2024 - όταν η αντίστοιχη άνοδος πανελλαδικά ήταν 9,4% - και κατά 125% σε σύγκριση με το 2019. Σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ, η Αττική συνέβαλε στο 54% της συνολικής αύξησης των τουριστικών εσόδων της χώρας το 2025, συγκεντρώνοντας πλέον περίπου ένα στα τέσσερα ευρώ των ταξιδιωτικών εισπράξεων.

Την ίδια στιγμή, η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανήλθε σε 119 ευρώ, έναντι 97 ευρώ στο σύνολο της χώρας. Με βάση αυτά τα μεγέθη, όπως επισημαίνεται, μία επιπλέον διανυκτέρευση ανά επίσκεψη θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε πρόσθετες εισπράξεις άνω του 1,1 δις ευρώ, εφόσον η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση παρέμενε σταθερή. Πρόκειται για ενδεικτικό υπολογισμό, που αποτυπώνει το οικονομικό αποτύπωμα της μεγαλύτερης σε διάρκεια παραμονής και τη σημασία της για την εστίαση, το εμπόριο, τον πολιτισμό και τις τοπικές υπηρεσίες.

Νίκος Χαρδαλιάς: «Μεγαλύτερη παραμονή, περισσότερες εμπειρίες για τους επισκέπτες μας και μετρήσιμα αποτελέσματα για τον τουρισμό της Αττικής»

«Θέλουμε ο επισκέπτης να γνωρίσει ολόκληρη την Αττική, να μείνει περισσότερο και να έχει λόγους να επιστρέφει εδώ κάθε εποχή του χρόνου. Χτίζοντας πάνω στην ταυτότητα του “The Greater Athens Region”, κάνουμε το επόμενο βήμα: αναδεικνύουμε τον πλούτο των εμπειριών που μπορεί να συνδυάσει ο επισκέπτης στο ίδιο ταξίδι, σε ολόκληρη την Περιφέρειά μας: τον πολιτισμό και τη σύγχρονη ζωή, τη Ριβιέρα και τα νησιά, τα Μεσόγεια και τη Δυτική Αττική. Διαφορετικοί τόποι και εμπειρίες συνθέτουν έναν ενιαίο προορισμό, με επιλογές που δίνουν σε κάθε ταξίδι νέο ενδιαφέρον. Στόχος μας είναι η Μητροπολιτική Αττική να κατακτήσει την πρώτη θέση στη χώρα σε έσοδα από τουρισμό, με ουσιαστικό όφελος για τις τοπικές επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τις τοπικές κοινωνίες.Το διετές πρόγραμμά μας έχει συγκεκριμένους στόχους: μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής, υψηλότερη δαπάνη μέσα από περισσότερες εμπειρίες και τουριστική δραστηριότητα σε όλη την Περιφέρεια, δώδεκα μήνες τον χρόνο. Έχει επίσης μετρήσιμους δείκτες, με αξιολόγηση και δημόσια αποτίμηση στον δωδέκατο και στον εικοστό τέταρτο μήνα. Θέλουμε να κριθούμε από τα αποτελέσματα. Και σε αυτή την προσπάθεια επιδιώκουμε τη συνεργασία της Πολιτείας, των Δήμων, των φορέων και των επαγγελματιών του τουρισμού, με κοινή ευθύνη και συνέχεια», δηλώνει ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Οι αγορές και το σχέδιο διεθνούς προβολής

Σύμφωνα με πληροφορίες, το διετές πρόγραμμα της Περιφέρειας εστιάζει σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές, με έμφαση στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, καθώς και σε αγορές μεγάλων αποστάσεων, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Κίνα.

Ο ευρύτερος σχεδιασμός προβλέπει επίσης προσέγγιση αγορών υψηλής αγοραστικής δύναμης, όπως η Νορβηγία, η Ελβετία, η Αυστρία και το Λουξεμβούργο, και αγορών σύντομων αποδράσεων, όπως οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Κύπρος και τα Βαλκάνια.

Ιδιαίτερη θέση έχει η επικοινωνία με την Ομογένεια.Όπως αναφέρουν πηγές της Περιφέρειας, η καμπάνια θα προβληθεί σε διεθνή αεροδρόμια και επιλεγμένα σημεία πόλεων, ταξιδιωτικά και lifestyle μέσα, ψηφιακές εκδόσεις, διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα, μέσα προβολής κατά τη διάρκεια πτήσεων και διαδικτυακές ταξιδιωτικές πλατφόρμες.

Η επιλογή αγορών και μέσων λαμβάνει υπόψη τις αεροπορικές συνδέσεις, τον χρόνο προγραμματισμού των ταξιδιών και τις συνήθειες αναζήτησης προορισμών κάθε χώρας.

Όπως σημειώνεται, με την προβολή να ξεκινά τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, η Περιφέρεια Αττικής επιδιώκει να προσεγγίσει τους υποψήφιους επισκέπτες την περίοδο που διαμορφώνουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια για την επόμενη χρονιά. Η ανταπόκριση των επιμέρους αγορών θα παρακολουθείται με συγκεκριμένους δείκτες, ώστε η αποτελεσματικότητα της προβολής να αξιολογείται στην πράξη.

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