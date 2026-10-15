Πού θα σε υποδεχτούν με το πιο ζεστό χαμόγελο: Οι 15 πόλεις της Ευρώπης που λάτρεψαν οι ταξιδιώτες

Οι αναγνώστες του διεθνούς ταξιδιωτικού περιοδικού ανέδειξαν στις 15 Οκτωβρίου 2026 τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς με κριτήριο τη ζεστασιά των κατοίκων.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Πού θα σε υποδεχτούν με το πιο ζεστό χαμόγελο: Οι 15 πόλεις της Ευρώπης που λάτρεψαν οι ταξιδιώτες
TRAVEL
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  • Το Πόρτο αναδείχθηκε η πιο φιλόξενη πόλη της Ευρώπης σύμφωνα με τα Readers' Choice Awards 2026 του Condé Nast Traveller.
  • Η Λισαβόνα κατέλαβε τη δεύτερη θέση, με έμφαση στη ζεστή και νεανική ατμόσφαιρα των γειτονιών της.
  • Η ψηφοφορία αξιολόγησε την ευκολία με την οποία οι κάτοικοι βοηθούν τους επισκέπτες και προσφέρουν αυθεντικές τοπικές εμπειρίες.
  • Οι Πορτογαλικές πόλεις Πόρτο και Λισαβόνα ξεχώρισαν για την αυθόρμητη φιλοξενία και την ένταξη των επισκεπτών στην τοπική ζωή.
  • Στη λίστα με τις 15 πιο φιλόξενες ευρωπαϊκές πόλεις περιλαμβάνονται επίσης Άμστερνταμ, Στοκχόλμη, Εδιμβούργο, Παρίσι και Ρώμη.
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Η πορτογαλική φιλοξενία κέρδισε κατά κράτος τις εντυπώσεις των διεθνών ταξιδιωτών, καθώς το Πόρτο αναδείχθηκε νικητής και η Λισαβόνα κατέκτησε τη δεύτερη θέση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ετήσιων Readers' Choice Awards 2026 του Condé Nast Traveller.

Η συγκεκριμένη ψηφοφορία εστιάζει στην ουσία της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Στοχεύει να εντοπίσει εκείνες τις πόλεις όπου ο επισκέπτης βρίσκει αμέσως πρόθυμους κατοίκους να του εξηγήσουν ένα τοπικό μενού ή να του δείξουν τον δρόμο αν χαθεί στις αποβάθρες του μετρό. Για το Πόρτο, η κορυφαία διάκριση έρχεται ως επιστέγασμα μιας διαρκώς ανοδικής πορείας.

Porto

Η γέφυρα D. Luis στο Πόρτο

Τσαδήμας Ανάργυρος - wikimedia commons

Η πόλη εξελίχθηκε σε ιδανικό καταφύγιο αστικών αποδράσεων, μαγνητίζοντας ανθρώπους που αναζητούν καλό φαγητό και πολιτισμό χωρίς επιτήδευση. Όπως σημειώνει το περιοδικό, αρκεί να καθίσει κανείς σε μια πλατεία με παραδοσιακά πλακάκια azulejo ή να δοκιμάσει petiscos, τα τοπικά μεζεδάκια, ανάμεσα σε ντόπιους σε ένα απλό συνοικιακό στέκι. Αυτή η αυθόρμητη γενναιοδωρία είναι που μετατρέπει τους περαστικούς ταξιδιώτες σε τακτικούς θαμώνες.

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Δεύτερη η Λισαβόνα

Την ίδια ώρα, η πρωτεύουσα Λισαβόνα απέδειξε πως η φήμη της δεν εξαντλείται μόνο στα καρτποσταλικά τοπία των επτά λόφων πάνω από τον ποταμό Τάγο. Σίγουρα τα ανηφορικά καλντερίμια, τα μελωδικά fado και τα φρέσκα pastéis de nata δημιουργούν ένα γοητευτικό σκηνικό, κι όμως η πραγματική δύναμη της πόλης παραμένει η ανθρώπινη παρουσία.

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Το περιοδικό υπογραμμίζει τη νεανική, ανοιχτή διάθεση που διατρέχει τις γειτονιές της, όπου οι επισκέπτες γίνονται ένα με τον ρυθμό της καθημερινότητας. Από την τελετουργία του πρωινού εσπρέσο στα παραδοσιακά καφενεία μέχρι τις μεγάλες υπαίθριες γιορτές του Φεστιβάλ του Αγίου Αντωνίου, η ατμόσφαιρα λειτουργεί σαν ανοιχτή πρόσκληση ένταξης στη ζωή της πόλης.

Ολόκληρη η λίστα με τις πόλεις που διακρίθηκαν

  1. Πόρτο, Πορτογαλία
  2. Λισαβόνα, Πορτογαλία
  3. Άμστερνταμ, Ολλανδία
  4. Στοκχόλμη, Σουηδία
  5. Βαλέτα, Μάλτα
  6. Εδιμβούργο, Σκωτία
  7. Βιέννη, Αυστρία
  8. Κρακοβία, Πολωνία
  9. Πάλμα, Ισπανία
  10. Γρανάδα, Ισπανία
  11. Γένοβα, Ιταλία
  12. Κορκ, Ιρλανδία
  13. Παρίσι, Γαλλία
  14. Ρώμη, Ιταλία
  15. Ρέικιαβικ, Ισλανδία

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