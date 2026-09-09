Ορειβάτες και τουρίστες καταστρέφουν το Έβερεστ - Λιώνουν με τα ούρα τους τον παγετώνα

Snapshot Η ανθρώπινη παρουσία στο Έβερεστ προκαλεί λιώσιμο του παγετώνα Khumbu λόγω των θερμών ούρων που απελευθερώνονται απευθείας στον πάγο.

Κατά την ανοιξιάτικη σεζόν του 2023, οι ούροι των περίπου 2.000 ατόμων στο Everest Base Camp εκτιμάται ότι προκάλεσαν το λιώσιμο πάνω από 150 τόνων πάγου.

Η εκτίμηση αυτή αποτελεί ανώτερο όριο, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη απώλειες θερμότητας και άλλες φυσικές διεργασίες που μειώνουν την πραγματική επίδραση.

Οι ερευνητές προτείνουν τη μετεγκατάσταση του Everest Base Camp σε περιοχή χωρίς πάγο για να μειωθεί η περιβαλλοντική ζημιά.

Ένα πρόγραμμα επιστροφής σκουπιδιών από τους ορειβάτες στο Έβερεστ απέτυχε λόγω παραπλανητικών πρακτικών συλλογής απορριμμάτων από χαμηλότερα σημεία αντί από τα υψηλότερα στρατόπεδα. Snapshot powered by AI

Σοβαρός είναι ο αντίκτυπος της ανθρώπινης παρουσίας στο Έβερεστ, όπου κάθε χρόνο συρρέουν εκατοντάδες τουρίστες, ορειβάτες και Κάθε χρόνο, εκατοντάδες τουρίστες συρρέουν στα Ιμαλάια για να αντιμετωπίσουν την απόλυτη πρόκληση αναρρίχησης – το Έβερεστ.

Αλλά μια νέα μελέτη προειδοποίησε ότι αυτοί οι ορειβάτες καταστρέφουν εν αγνοία τους τον παγετώνα του Έβερεστ... με τα ούρα τους.

Σε υψόμετρο 17.598 ποδιών, ο παγετώνας Khumbu είναι ο υψηλότερος παγετώνας στον κόσμο και φιλοξενεί επίσης το Everest Base Camp.

Σε μια νέα μελέτη, επιστήμονες από το Τμήμα Έρευνας του Νεπάλ έθεσαν ως στόχο να κατανοήσουν τον αντίκτυπο που έχουν οι ορειβάτες, οι πεζοπόροι και το προσωπικό υποστήριξης στον παγετώνα.

Η ομάδα επικεντρώθηκε στην ανοιξιάτικη σεζόν του 2023, κατά την οποία περισσότερα από 2.000 άτομα έμειναν στην κατασκήνωση βάσης.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, μόνο τα ούρα των επισκεπτών θα μπορούσαν να έχουν λιώσει περισσότερους από 150 τόνους πάγου στον παγετώνα.

«Τα ανθρώπινα ούρα απελευθερώνονται απευθείας στον πάγο σε μεγάλα υψόμετρα, όπου η θερμοκρασία του πάγου παραμένει σταθερά κάτω από τους 0°C», εξήγησαν οι ερευνητές.

«Τα ούρα, με θερμοκρασία περίπου 37°C (θερμοκρασία ανθρώπινου σώματος), προκαλούν το λιώσιμο του πάγου».

Από το 2003, οι ορειβάτες και οι επισκέπτες στο Everest Base Camp χρησιμοποιούν μπλε βαρέλια για τη συλλογή κοπράνων. Ωστόσο, τα ούρα τους απελευθερώνονται απευθείας στον πάγο.

Μέχρι τώρα, ο αντίκτυπος που έχει αυτό στον παγετώνα Khumbu παρέμενε ασαφής.

Στη νέα τους μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Regional Environmental Change, οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Khim Lal Gautum, ξεκίνησαν να ξετυλίξουν το μυστήριο.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ερευνητών, η μέση ημερήσια παραγωγή ούρων στην κατασκήνωση βάσης είναι περίπου 3.181 λίτρα ανά άτομο.

Με περίπου 2.127 άτομα να μένουν στην κατασκήνωση βάσης κατά μέσο όρο 50 ημέρες κατά τη διάρκεια της ανοιξιάτικης περιόδου, αυτό κάνει τη συνολική έκκριση ούρων περίπου 338.299 λίτρα.

Θεωρητικά, αυτό σημαίνει ότι τα ούρα που απελευθερώνονται στην κατασκήνωση βάσης θα μπορούσαν να συνεισφέρουν αρκετή θερμότητα για να λιώσουν 154 τόνοι πάγου.

Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική προειδοποίηση.

Αυτή η εκτίμηση υποθέτει ότι όλη η θερμότητα που απελευθερώνεται μεταφέρεται στον πάγο – κάτι που μπορεί να μην συμβαίνει στην πράξη.

«Αυτή η εκτίμηση είναι επομένως πιθανό να αντιπροσωπεύει ένα ανώτερο όριο, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τις απώλειες θερμότητας μέσω διήθησης σε συντρίμμια, απορροή, ατελή μεταφορά θερμότητας ή άλλες διαδικασίες διάχυσης που είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν υπό συνθήκες πεδίου», εξήγησε η ομάδα.

Με βάση τα ευρήματα, οι ερευνητές ζητούν τη μετεγκατάσταση του Everest Base Camp σε μια περιοχή χωρίς πάγο.

Η είδηση έρχεται λίγο μετά την κατάργηση ενός σχεδίου για την ενθάρρυνση των ορειβατών να κατεβάζουν σκουπίδια από το Έβερεστ, αφού ορισμένοι «ξύπνιοι» ορειβάτες βρήκαν τρόπους να εξαπατήσουν το σύστημα.

Το πρόγραμμα εισήχθη το 2014 και ανάγκασε όσους ανέβαιναν στο βουνό να πληρώσουν μια προκαταβολή 4.000 δολαρίων την οποία έπαιρναν πίσω μόνο αν έφερναν μαζί τους τουλάχιστον (8 κιλά σκουπίδια.

Υπήρχε η ελπίδα ότι το πρόγραμμα θα βοηθούσε στον καθαρισμό των σκουπιδιών που άφησαν προηγούμενοι ορειβάτες – συμπεριλαμβανομένων των φιαλών οξυγόνου και των ανθρώπινων αποβλήτων. Ωστόσο, το πρόβλημα των σκουπιδιών «δεν έχει εξαφανιστεί».

Οι ορειβάτες μπόρεσαν να εξαπατήσουν το σύστημα συλλέγοντας σκουπίδια από χαμηλότερα στρατόπεδα, αντί για τα υψηλότερα στρατόπεδα όπου βρίσκεται η πλειονότητα των απορριμμάτων.