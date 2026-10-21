Ομόνοια: Μικρής έντασης επεισόδια μετά το τέλος του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου
Ομάδα ανηλίκων πέταξε πέτρες προς διμοιρία των ΜΑΤ
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Μικρής έντασης επεισόδια σημειώθηκε μετά την ολοκλήρωση του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, στην περιοχή της Ομόνοιας.
Ειδικότερα, μία ομάδα ανηλίκων πέταξε πέτρες προς διμοιρία των ΜΑΤ, οι οποίοι έκαναν χρήση χημικών για να τους απωθήσουν. Για το συμβάν έγιναν τέσσερις προσαγωγές.
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