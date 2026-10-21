Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρός 20χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

Snapshot Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Καποδιστρίου με την οδό Ελευθερίας στο Μαρούσι τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 20χρονος Έλληνας.

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 62χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη συμβολή της λεωφόρου Καποδιστρίου με την οδό Ελευθερίας, στο Μαρούσι.

Το δυστύχημα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την Αστυνομία, σημειώθηκε όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο που κινούταν επί της λεωφόρου Καποδιστρίου με κατεύθυνση προς τη Νέα Ιωνία, στη συμβολή με την οδό Ελευθερίας συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 20χρονος.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ ο 62χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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