Κυκλάδες: Αποτρόπαιο θέμα με νεκρή θαλάσσια χελώνα - Την κρέμασαν σε βράχο στην Πολύαιγο

Το περιστατικό έγινε γνωστό από τον υπεύθυνο του Κέντρου Διάσωσης «Αρχέλων»

Ελένη Ευστρατίου

Κυκλάδες: Αποτρόπαιο θέμα με νεκρή θαλάσσια χελώνα - Την κρέμασαν σε βράχο στην Πολύαιγο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην Πολύαιγο των Κυκλάδων, άγνωστοι σκότωσαν και κρέμασαν σε βράχο μια προστατευόμενη θαλάσσια χελώνα.
  • Το περιστατικό καταγγέλθηκε από τον υπεύθυνο του Κέντρου Διάσωσης «Αρχέλων», Δημήτρη Φυτίλη, που τόνισε τη σοβαρότητα του ποινικού αδικήματος.
  • Η Πολύαιγος είναι ακατοίκητο νησί με ευαίσθητο οικοσύστημα, προστατευόμενο από το ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000.
  • Το γεγονός αποτελεί πρωτοφανή πράξη επίδειξης με ανθρώπινη παρέμβαση είτε στη θανάτωση είτε στην έκθεση της χελώνας.
  • Παρόμοια περιστατικά βίας κατά θαλάσσιων χελωνών έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους για το είδος στο Αιγαίο.
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Ένα αποτρόπαιο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο ακατοίκητο νησί του Αιγαίου, Πολύαιγο, όταν άγνωστοι σκότωσαν μία θαλάσσια χελώνα και την κρέμασαν σε βράχο.

Ο υπεύθυνος του Κέντρου Διάσωσης Θαλάσσιας Χελώνας «Αρχέλων», Δημήτρης Φυτίλης, μιλώντας στο Action24, ανέφερε ότι φωτογραφία του τραγικού περιστατικού στάλθηκε στη σελίδα της οργάνωσης.

Όπως εξήγησε, η χελώνα βρέθηκε κρεμασμένη πάνω σε βράχο στον κόλπο Γαλάζια Νερά, έναν από τους γνωστότερους όρμους του νησιού, όπου καταφθάνουν συχνά σκάφη αναψυχής.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η δολοφονία του προστατευόμενου είδους αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα και οι διαδικασίες για τέτοια περιστατικά κινούνται αυτεπάγγελτα, επιβάλλοντας τεράστιο χρηματικό πρόστιμο.

Σχολίασε επίσης ότι στο παρελθόν έχουν έρθει αντιμέτωποι με πολλά αντίστοιχα περιστατικά, όπως να έχουν βάλει τσιμέντο στα πόδια θαλάσσιας χελώνας, για να βουλιάξει, ή να τις έχουν εντοπίσει αποκεφαλισμένες.

Σημείωσε όμως ότι το συγκεκριμένο περιστατικό είναι πρωτοφανές, καθώς οι δράστες επέλεξαν να κρεμάσουν τη χελώνα σαν μία κίνηση επίδειξης. Αυτό αποδεικνύει ότι υπήρξε σίγουρα ανθρώπινη παρέμβαση στο περιστατικό, είτε με τη θανάτωση του ζώου, είτε για να την κρεμάσουν σε βράχο.

Η Πολύαιγος είναι νησί των Κυκλάδων που βρίσκεται κοντά στην Κίμωλο και τη Μήλο. Αποτελεί το μεγαλύτερο ακατοίκητο νησί του Αιγαίου και φιλοξενεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο φυσικό οικοσύστημα. Η περιοχή προστατεύεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000.

Το αποτρόπαιο περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια ζώα του Αιγαίου και ιδιαίτερα οι χελώνες που είναι προστατευόμενο είδος.

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