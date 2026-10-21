Αγρίνιο: Καταστηματάρχης κατήγγειλε δημόσια κλοπή τσάντας και προειδοποίησε με βίντεο στην αστυνομία

Ζήτησε από την γυναίκα που έκλεψε τσάντα να επιστρέψει τα πραϊόντα πριν προχωρήσει σε καταγγελία

Ελένη Ευστρατίου

Αγρίνιο: Καταστηματάρχης κατήγγειλε δημόσια κλοπή τσάντας και προειδοποίησε με βίντεο στην αστυνομία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Καταστηματάρχης στο Αγρίνιο κατήγγειλε δημόσια την κλοπή τσάντας από γυναίκα μέσα στο μαγαζί του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Στην ανάρτηση δημοσίευσε εικόνα της δράστιδας από κάμερα ασφαλείας, κρύβοντας το πρόσωπό της, και της ζήτησε να επιστρέψει τα κλεμμένα προϊόντα πριν προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία.
  • Ο καταστηματάρχης ενημέρωσε ότι το βίντεο με την κλοπή έχει ήδη δοθεί στην αστυνομία και προειδοποίησε ότι η γυναίκα θα εντοπιστεί σύντομα.
  • Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου σε γνωστή επιχείρηση του Αγρινίου.
  • Άλλος επιχειρηματίας σχολίασε ότι είναι γνωστά τα άτομα που διαπράττουν κλοπές σε καταστήματα της περιοχής.
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Καταστηματάρχης του Αγρινίου που έπεσε θύμα κλοπής από γυναίκα που μπήκε μέσα στο μαγαζί, προχώρησε σε δημόσια έκκληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ανάρτησή του δημοσίευσε εικόνα της από κάμερα ασφαλείας, κρύβοντας ωστόσο το πρόσωπό της. Τη φωτογραφία συνόδευσε με μία έκκληση προς τη γυναίκα να επιστρέψει τα αντικείμενα που έκλεψε, πριν ο ίδιος προχωρήσει σε καταγγελία στην αστυνομία. Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Κυρία μου, εσείς που με θράσος κλέψατε μια τσάντα που βρισκόταν στην είσοδο του καταστήματός μας με προϊόντα, πρέπει να ενημερωθείτε ότι το βίντεο με την πράξη σας βρίσκεται στην αστυνομία! Είναι θέμα χρόνου να σας βρουν, καθώς φαίνεστε ολοκάθαρα στο βίντεο.

agrinio-klopi.jpg

Σας δίνουμε μια ευκαιρία να μας τα επιστρέψετε, ώστε να μην προχωρήσουμε σε καταγγελία.

Να γνωρίζετε, λοιπόν, από εδώ και μπρος ότι στον χώρο μας υπάρχουν κάμερες.

Δεν δημοσιεύω το πρόσωπό σας, δεν έχω πρόθεση να σας εκθέσω. Θέλω απλώς να λήξουμε ήρεμα το θέμα».

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, στο Αγρίνιο, σε γνωστή επιχείρηση. Στη δημοσίευσή του άλλος επιχειρηματίας σχολίασε ότι είναι γνωστά τα άτομα που μπαίνουν μέσα στα καταστήματα της περιοχής και κλέβουν.

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