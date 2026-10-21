O Κώστας Καραμανλής στο «Ιωνικό Κέντρο» της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας

Snapshot Ο Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ υποδέχθηκε τον πρώην Πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή στο «Ιωνικό Κέντρο» της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας στις 21 Οκτωβρίου 2026.

Ο κ. Καραμανλής ξεναγήθηκε στους χώρους του κέντρου, με έμφαση στις σύγχρονες υποδομές και τη λειτουργική οργάνωση για εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και κοινωνικό έργο.

Το «Ιωνικό Κέντρο» διαθέτει αίθουσες και χώρους κατάλληλους για συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ο Μητροπολίτης τόνισε τη σύνδεση του κέντρου με την ιστορία και παράδοση του Μικρασιατικού Ελληνισμού και τον τρόπο ενσωμάτωσης αυτής της αναφοράς στις δραστηριότητες του κέντρου.

Παρουσιάστηκαν οι εξωτερικοί χώροι, οι προσβάσεις και οι μεγάλοι χώροι πρασίνου που συμπληρώνουν τον συνολικό σχεδιασμό του «Ιωνικού Κέντρου». Snapshot powered by AI

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ υποδέχθηκε τον πρώην Πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή στο «Ιωνικό Κέντρο» της Ιεράς Μητροπόλεως στη Νέα Ιωνία.

Ο Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ ξενάγησε τον κ. Καραμανλή στους χώρους του Κέντρου παρουσιάζοντάς του τις σύγχρονες υποδομές, τη λειτουργική τους οργάνωση και τον σχεδιασμό για την αξιοποίησή τους προς όφελος του εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες φιλοξενίας συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ποικίλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, μέσα από τις κατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες και τους λοιπούς χώρους του συγκροτήματος.

Επιπλέον, ο Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ αναφέρθηκε στη σύνδεση του «Ιωνικού Κέντρου» με την ιστορία και την παράδοση του Μικρασιατικού Ελληνισμού, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αυτή η αναφορά εντάσσεται στον χαρακτήρα και στις δραστηριότητές του.

Η ξενάγηση συνεχίσθηκε και στους εξωτερικούς χώρους, όπου παρουσιάστηκαν η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, οι προσβάσεις στις εγκαταστάσεις και οι μεγάλοι χώροι πρασίνου που συμπληρώνουν τον συνολικό σχεδιασμό του «Ιωνικού Κέντρου».

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