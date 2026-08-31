Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού τιμήθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας

Snapshot Στις 28 Αυγούστου 2026 τελέσθηκε Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Μαδύτου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας κ.κ. Γαβριήλ τίμησε τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιο Αυγερινό, για την πολυετή προσφορά του στον ανθρωπισμό.

Ο Dr. Αντώνιος Αυγερινός έλαβε το Παράσημο του Πολιούχου, Ιερομάρτυρος Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου, από την Ιερά Μητρόπολη.

Η Ιερά Μητρόπολη εξήρε τη συνεργασία της με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς και στήριξης ευάλωτων ομάδων.

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτιστικών σωματείων και πλήθος πιστών. Snapshot powered by AI

Με τη δέουσα ιεροπρέπεια και σε κλίμα κατάνυξης τελέσθηκε την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός επί τη ιερά μνήμη της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, στον ιστορικό Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Μαδύτου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Του Αρχιερατικού Εσπερινού χοροστάτησε ο οικείος Ποιμενάρχης, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ.κ. Γαβριήλ, πλαισιωμένος από κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως.

Στην Ακολουθία παρέστησαν ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας κ. Ιωάννης Τομπούλογλου, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός, Αντιδήμαρχοι, μέλη του Δημοτικού και των Κοινοτικών Συμβουλίων του Δήμου, εκπρόσωποι τοπικών προσφυγικών και πολιτιστικών σωματείων, καθώς και πλήθος πιστών, οι οποίοι προσήλθαν με ευλάβεια για να τιμήσουν τη μνήμη του Τιμίου Προδρόμου.

Κατά τη διάρκεια του Εσπερινού, ο Μητροπολίτης κ.κ. Γαβριήλ τίμησε τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιο Αυγερινό, για την πολυετή και πολύτιμη προσφορά του στον συνάνθρωπο και την έμπρακτη διακονία του στις αρχές και τις αξίες του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης, απονέμοντάς του την ανώτατη τιμητική διάκριση της Ιεράς Μητροπόλεως, το Παράσημο του Πολιούχου αυτής, Ιερομάρτυρος Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου.

Στην προσφώνησή του προς τον τιμώμενο Πρόεδρο, ο Σεβασμιώτατος εξήρε το σημαντικό κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο που επιτελεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υπό την προεδρία του, υπογραμμίζοντας παράλληλα την αγαστή συνεργασία του Οργανισμού με την Ιερά Μητρόπολη σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς και στήριξης των ευάλωτων συνανθρώπων μας.