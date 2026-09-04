Ξάνθη: Ο Κώστας Καραμανλής μίλησε στη Γενική Συνέλευση της ΣΕΚΕ

Snapshot Το 2025 ο όμιλος εταιρειών της ΣΕΚΕ σημείωσε αύξηση κύκλου εργασιών κατά 24%, φτάνοντας τα 117.687.000 ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 2.150.000 ευρώ, ενώ το EBITDA ανήλθε σε 8.945.000 ευρώ.

Η ΣΕΚΕ έχει επεκταθεί σε βαλκανικές χώρες και την Τουρκία, δημιουργώντας οργανωμένο δίκτυο σε σημαντικές καπνοπαραγωγικές περιοχές.

Ο όμιλος διατηρεί ισχυρή σχέση με την ελληνική περιφέρεια και τον πρωτογενή τομέα, παρά την διεθνή του παρουσία.

Η ΣΕΚΕ επενδύει στην τοπική κοινωνία της Θράκης μέσω υποτροφιών, χορηγιών και στήριξης φορέων στους τομείς της Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Υγείας και Περιβάλλοντος. Snapshot powered by AI

Το 2025 ήταν μια χρονιά σημαντικών εξελίξεων για τον όμιλο εταιρειών της ΣΕΚΕ, παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, όπως επισήμανε ο πρόεδρος του Κώστας Καραμανλής, κατά την ομιλία του στη γενική συνέλευση του ομίλου.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2025 που παρουσίασε, ο Κύκλος Εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 117.687.000 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 24% σε σύγκριση με το 2024. Το Μικτό Αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 15.125.000 ευρώ, σημειώνοντας οριακή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 2.150.000 ευρώ, ενώ το EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκε στα 8.945.000 ευρώ.

"Η ΣΕΚΕ έχει πλέον αναπτύξει μια ισχυρή παρουσία πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Μέσα από τις θυγατρικές μας εταιρείες σε βαλκανικές χώρες και στην Τουρκία, έχουμε δημιουργήσει ένα οργανωμένο δίκτυο δραστηριοτήτων σε ορισμένες από τις σημαντικότερες καπνοπαραγωγικές περιοχές της ευρύτερης γεωγραφικής μας ζώνης. Η ΣΕΚΕ σήμερα δεν είναι μόνο μια ισχυρή ελληνική καπνική εταιρεία. Έχει εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο, εξωστρεφή και αναπτυσσόμενο Όμιλο με σημαντική διεθνή παρουσία, χωρίς να χάνει τη σχέση του με τις ρίζες του, την ελληνική περιφέρεια και τον πρωτογενή τομέα", είπε ο κ. Καραμανλής.

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα επιτρέπουν στη ΣΕΚΕ να αποδεικνύει στην πράξη τη δέσμευσή της στις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, επιστρέφοντας, όπως κάθε χρόνο, και φέτος, ως κοινωνικό μέρισμα, σημαντικό ποσοστό των κερδών της στην τοπική κοινωνία της Θράκης, με υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών και χορηγίες σε φορείς της Αυτοδιοίκησης, εθελοντικές οργανώσεις και δημόσιες δομές στους τομείς της Παιδείας, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, της Υγείας, της Ασφάλειας, της Πολιτικής Προστασίας και του Περιβάλλοντος.

Πηγή: ΑΠΕ

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