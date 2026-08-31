Θα είναι η Αλίκη των καραμανλικών θαυμάτων ο άσσος στο μανίκι του Αντώνη;

Θα ενταχθεί στο υπό ίδρυση κόμμα του η μικρή Αλίκη των καραμανλικών θαυμάτων;

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Θα είναι η Αλίκη των καραμανλικών θαυμάτων ο άσσος στο μανίκι του Αντώνη;
ΜΑΝΤΕΙΟ
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Φεύγουν οι τσαλαπετεινοί, φεύγει το καλοκαίρι, φεύγει η προοπτική εκλογών στο τέλος του μήνα, φεύγουν και τα λεφτά από τις τσέπες των καταναλωτών καθώς ξεκινάει το σχολείο και πρέπει να γεμίσουν και οι δεξαμενές του πετρελαίου για τον χειμώνα, έφυγα κι εγώ από την αγαπημένη Δήλο και το νεκρομαντείο του Αχέροντα, τους αγαπημένους τόπους μου των διακοπών κι επέστρεψα στους Δελφούς. Νόμιζα πως θα ήταν ακόμα άδειο, αλλά φευ. Απ’ έξω ακριβώς ένας ψηλός και γοητευτικός άντρας της πολιτικής, που δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του περίμενε υπομονετικά την επιστροφή μου με ένα και μοναδικό ερώτημα: θα ενταχθεί στο υπό ίδρυση κόμμα του η μικρή Αλίκη των καραμανλικών θαυμάτων;

αλικη καραμανλή

Αναγνωρίζω την αγωνία του ανδρός αλλά φοβάμαι ότι παρά τις διαβεβαιώσεις θα πρέπει να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και υπομονή. Ο δρόμος θα είναι μακρύς και αυτός που θ’ ανάψει το πράσινο φως γι’ αυτή την κίνηση-βόμβα στην γαλάζια πολυκατοικία, απρόβλεπτος. Σήμερα μπορεί να λέει ότι το τηλέφωνό του είναι πάντα ανοιχτό για τον Αντώνη, αλλά αύριο μπορεί ν’ αλλάξει γνώμη.

Ο ψυχρός στο Ψυχρό

Αυτός που δεν αλλάζει γνώμη είναι ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ο οποίος αποφάσισε να τραπεζώσει τα στελέχη του στο χωριό της μαμάς του. Το χωριό βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού Τούμπα Μουτσούνας στο οροπέδιο Λασιθίου,

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ονομάζεται Ψυχρό και απέχει 56 βασανιστικά χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, γεμάτα στροφές και κατσίκια. Είναι ο τόπος καταγωγής της μαμάς του Νίκου Ανδρουλάκη και είναι ευρύτερα γνωστός για την σπηλιά όπου κρύφτηκε η Ρέα για γεννήσει τον Δία από τον φόβο του Κρόνου το Δικταίο Άντρο. Εκεί τελειώνει η γοητευτική ιστορία του Ψυχρού, κι αρχίζει ο πόνος για τους βουλευτές, και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασοκ οι οποίοι αναρωτιούνται τι κακό έχουν κάνει για να υποστούν αυτή την ταλαιπωρία. Η γκρίνια είναι μεγάλη, το ίδιο και για τους δημοσιογράφους που ψάχνουν τρόπους ν’ ανέβουν και να κατέβουν στο χωριό του Ανδρουλάκη μεθαύριο Τετάρτη βράδυ 2 Σεπτεμβρίου.

Ένα γιατί πλανιέται

Γενικώς δεν είναι το δείπνο του Προέδρου στο χωριό της μαμάς, μοναδική αιτία πασοκικής γκρίνιας. Τα ευαίσθητα ακόμα, λόγω Δήλου και Αχέροντα αυτιά μου πιάνουν εκνευρισμό και για την επιλογή της Χαριλάου Τρικούπη να στείλει τους βουλευτές περιοδεία σε νομούς της Κρήτης ξεκινώντας από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη που θα γίνει το γκαλά της 3ης Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο. Μα αφού στην Κρήτη το Πασοκ πάει καλά, για ποιο λόγο γίνονται ολ’ αυτά, είναι η εύλογη απορία. Αντιθέτως μια εξόρμηση στην Μακεδονία και πολύ περισσότερο στο Λεκανοπέδιο που το κόμμα πατώνει ίσως να ήταν περισσότερο χρήσιμη. Να είναι ο φόβος του Αλέξη

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για απώλεια της Κρήτης που βάζει φωτιές στην Χαριλάου Τρικούπη; Πολύ πιθανόν.

Κάπως έτσι σήμερα ο Τσίμαρης θα βρεθεί σε χωριά του Ηρακλείου, ο Παραστατίδης στα Χανιά, ο Μάντζος στο Ρέθυμνο ενώ στο Λασίθι θα βρεθεί η λαρισαία -ίνδαλμα Ευαγγελία Λιακούλη με έναν Καρχιμάκη (τον Μιχάλη ή τον Λευτέρη θα σας γελάσω).

Ο βελονιστής

Στην εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη το παρών θα δώσει και ο γιος του Γαπ, Ανδρέας, για τον οποίο σηκώθηκε μπόλικη σκόνη το καλοκαίρι ότι θα είναι υποψήφιος στο νομό Ηρακλείου. Δεν το βλέπω εύκολο. Υπάρχουν αντιδράσεις ακόμα και από απλούς παπανδρεϊκούς, λόγω της εκκεντρικής προσωπικότητας του ανδρός, που διέκοψε τις σπουδές τους στην Σουηδία για να ασχοληθεί με το βελονισμό με κεντρί μελισσών στην Κίνα και τσακώνεται με μελισσοκόμους της περιοχής ότι σκοτώνουν τις μέλισσες για να πάρουν το μέλι. Αντιθέτως καλή αύρα υπάρχει για την κόρη Μαργαρίτα, που όμως προς το παρόν δεν ενδιαφέρεται.

Στη ΔΕΘ τα νεότερα

Κι ενώ οι πασόκοι ζουν το δικό τους δράμα στην Κρήτη αυτή την εβδομάδα, η κυβέρνηση είναι φουλ στραμμένη στην παρουσία του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ το βράδυ του Σαββάτου και την συνέντευξη τύπου την Κυριακή το μεσημέρι. Μαξίμου και Πειραιώς είναι σφίγγες σε ότι αφορά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν παραπέμποντας σε Πιερρ, Χατζηδάκη και Σκέρτσο οι οποίο είναι το ίδιο. Όλοι επικεντρώνονται στα φορολογικά και τις παροχές σε ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και μεσαία τάξη καθώς η ΝΔ γράφει σημαντικές απώλειες που έχουν καταγραφεί από τις εθνικές στις ευρωεκλογές σε όλους σχεδόν τους νομούς

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κι ελπίζει να επαναπατρίσει κρίσιμες ομάδες πολιτών που την εγκατέλειψαν.

Επιστροφές

Το ίδιο θέλει να κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας, που εμφανίζεται μεθαύριο στην Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το δικό του οικονομικό πρόγραμμα στους πολίτες. Εκεί να δείτε σφίγγες. Η Αμαλίας κρατάει το στόμα της κλειστό, στοχεύοντας σε έναν καταρχήν επικοινωνιακό αιφνιδιασμό. Σήμερα ο Πρόεδρος Αλέξης έχει σύσκεψη σήμερα το μεσημέρι

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με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης στην οποία θα παραστούν στελέχη του κόμματος. Οι πιο γνωστοί από αυτούς, κι αν, είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, και ο Νυφούδης. Όλοι οι άλλοι είναι νέα πρόσωπα.

Θα εκλεγεί;

Νέο πρόσωπο αλλά πιο γνωστή, ήταν κάποτε και η Έλενα Ακρίτα, της οποίας η υποψηφιότητα για Αντιπρόεδρος της Βουλής, θα κριθεί την μέρα που ο Αλέξης παρουσιάζει τις προτάσεις για την οικονομία, και ο Ανδρουλάκης θα βασανίζει τους δικούς του στο Οροπέδιο Λασιθίου. Για να εκλεγεί η κυρία Ακρίτα ή όποιο άλλο πρόσωπο προτείνει ο Συριζα θα πρέπει να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις: να συγκεντρώσει 75 θετικές ψήφους, και οι θετικές ψήφοι να είναι περισσότερες από τα «παρών» καθώς αρνητική ψήφος δεν υπάρχει. Μετά την απόφαση του Πασοκ να στηρίξει Ακρίτα, οι 75 ψήφοι φαίνεται πως μαζεύονται. Εννοείται πως οι πασόκοι θα ψηφίσουν με επιστολή καθώς θα βρίσκονται στο Ψυχρό. Όμως αν οι 156 της ΝΔ ψηφίσουν «παρών» τότε η κ. Ακρίτα δεν θα εκλεγεί. Μοναδική της ελπίδα είναι οι 156 να απέχουν. Θρίλερ.

Σας φιλώ ευχόμενη μια συναρπαστική προεκλογική χρονιά, στο τέλος της οποίας προβλέπω ότι το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού δύσκολα θα φτάσει μέχρι τις κάλπες. Βλέπω μεγάλα οικονομικά και άλλα ζόρια.

Η Πυθία

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