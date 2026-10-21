Χαλκίδα: Μαγνητοσκοπούσε κρυφά ερωτικές πράξεις με την σύντροφό του επί 2 χρόνια για να την εκβιάσει

Snapshot Ένας 47χρονος μαγνητοσκοπούσε κρυφά ερωτικές στιγμές με τη σύντροφό του επί δύο χρόνια χωρίς τη γνώση της.

Ο άνδρας χρησιμοποίησε τα βίντεο για να εκβιάσει και να εκφοβίσει τη γυναίκα, αποστέλλοντας της υβριστικά μηνύματα.

Η γυναίκα κατήγγειλε τον άνδρα στην αστυνομία μετά την αποστολή πολλών βίντεο και μηνυμάτων από αυτόν.

Οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα και αναζητήσεις για τη σύλληψη του δράστη και τη συλλογή ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων.

Ο φερόμενος δράστης διαμένει στο ίδιο κτίριο με τη γυναίκα, αλλά σε διαφορετικό διαμέρισμα. Snapshot powered by AI

Ως «όπλο» εκβιασμού χρησιμοποίησε ένας 47χρονος στη Χαλκίδα Εύβοιας προσωπικές στιγμές που είχε με την σύντροφό του, τις οποίες μαγνητοσκοπούσε εν αγνοία της για περισσότερα από δύο χρόνια.

Η γυναίκα πέρασε το πρωί της Τρίτης 20/10 το κατώφλι του αστυνομικού τμήματος προκειμένου να καταγγείλει τον άνδρα, αφού την προηγούμενη μέρα της έστειλε πλήθος μηνυμάτων οπτικοακουστικού υλικού από τις ερωτικές τους συνευρέσεις.

Ο άνδρας φέρεται να την μαγνητοσκοπούσε κρυφά, παραβιάζοντας την ιδιωτικότητά της και να χρησιμοποίησε το υλικό προκειμένου να την εκφοβίσει. Η αποστολή των βίντεο συνοδευόταν επίσης από σωρεία υβριστικών μηνυμάτων, εντείνοντας την ψυχολογική πίεση προς την παθούσα.

Όπως αναφέρει το eviathema, ο φερόμενος δράστης μένει στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα αλλά σε διαφορετικό διαμέρισμα από την γυναίκα.

Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν, ξεκινώντας εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του άνδρα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Ήδη διενεργείται ενδελεχής προανάκριση για τη συγκέντρωση των απαραίτητων ψηφιακών πειστηρίων και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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