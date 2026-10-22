Καταγγελία για παγίδα με πετονιά σε δρόμο της Πάρου - Οδηγός φέρεται να τραυματίστηκε στον λαιμό

Snapshot Στην Αλυκή της Πάρου καταγγέλθηκε ότι άγνωστοι τοποθέτησαν πετονιά κάθετα σε δρόμο, δημιουργώντας επικίνδυνο εμπόδιο.

Ένας μοτοσικλετιστής φέρεται να τραυματίστηκε στον λαιμό εξαιτίας της πετονιάς το βράδυ της 21ης Οκτωβρίου.

Το σημείο του περιστατικού βρίσκεται κοντά στον Άγιο Νικόλαο, περίπου 50 μέτρα μετά από περίπτερο, σε δρόμο με όριο ταχύτητας 30 χλμ/ώρα.

Η Αστυνομία έχει ενημερωθεί για το συμβάν, αλλά δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τις συνθήκες ή την ταυτότητα των υπευθύνων. Snapshot powered by AI

Σοβαρή καταγγελία για την ύπαρξη επικίνδυνου εμποδίου σε δρόμο της Αλυκής στην Πάρο έρχεται στο φως της δημοσιότητας, με έναν μοτοσικλετιστή να φέρεται ότι τραυματίστηκε στον λαιμό εξαιτίας πετονιάς που είχε τοποθετηθεί κάθετα στον δρόμο.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών, κυρίως όσων κινούνται με δίκυκλα.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει πολίτης, με τα αρχικά Κ.Δ., στο CycladesLive.gr, άγνωστα άτομα φέρονται να είχαν τοποθετήσει μια λεπτή πετονιά κατά μήκος του περάσματος των οχημάτων, δημιουργώντας ένα εμπόδιο εξαιρετικά δύσκολο να γίνει αντιληπτό, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες.

Ο μοτοσικλετιστής, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, πέρασε από το συγκεκριμένο σημείο και τραυματίστηκε στην περιοχή του λαιμού.

Ο πολίτης που δημοσιοποίησε το περιστατικό προσδιορίζει ως σημείο του συμβάντος δρόμο κοντά στον Άγιο Νικόλαο, στην Αλυκή της Πάρου.

Ειδικότερα, αναφέρει ότι η πετονιά είχε τοποθετηθεί περίπου 50 μέτρα μετά από περίπτερο της περιοχής, στην αριστερή πλευρά του δρόμου, κοντά σε πινακίδα που ορίζει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στα 30 χιλιόμετρα την ώρα.

Για το καταγγελλόμενο περιστατικό έχει ενημερωθεί η Αστυνομία.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει διαθέσιμη επίσημη επιβεβαίωση για τις συνθήκες του τραυματισμού, την έκτασή του ή την ταυτότητα των ατόμων που ενδεχομένως τοποθέτησαν την πετονιά.

Διαβάστε επίσης