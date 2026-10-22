Αλλαγές στο μέτωπο της ΕΡΤ: Το «Στούντιο 4» και ο εθνικός τελικός της Eurovision χωρίς Κοζάκου

Snapshot Η ΕΡΤ προετοιμάζει αλλαγές με επίκεντρο τον εθνικό τελικό της Eurovision «Sing for Greece» που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.

Η Μαρία Κοζάκου δεν θα συμμετέχει πλέον στην οργάνωση της Eurovision, κλείνοντας το κεφάλαιο της ως Γενική Διευθύντρια Προγράμματος.

Τον Ιούλιο του 2026 καταργήθηκε η ενιαία «υπερ-διεύθυνση» προγράμματος στην ΕΡΤ, προκαλώντας αναδιοργανώσεις.

Το μεσημεριανό «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 θα αλλάξει αρχισυνταξία λόγω χαμηλής τηλεθέασης παρά τη στήριξη των παρουσιαστών.

Η επιτυχία των αλλαγών στο «Στούντιο 4» θα κριθεί το προσεχές διάστημα. Snapshot powered by AI

Λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της τηλεοπτικής χρονιάς, η ΕΡΤ μονοπωλεί το ενδιαφέρον με τις αλλαγές που έχει στα σκαριά.

Το μεγάλο στοίχημα για τη δημόσια τηλεόραση παραμένει η Eurovision και ο εθνικός τελικός για την εκπροσώπηση της χώρας μας. Το «Sing for Greece» θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, με στόχο των ανθρώπων της ΕΡΤ να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον, όπως συνέβη και πέρυσι, με τα σαρωτικά ποσοστά τηλεθέασης.

Ωστόσο, ένα ηχηρό όνομα, άμεσα συνδεδεμένο με τη διοργάνωση, δεν θα βρίσκεται στη θέση του. Η Μαρία Κοζάκου δεν θα έχει ανάμειξη, κλείνοντας ένα σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία της. Να σημειωθεί ότι η Μαρία Κοζάκου είχε αναλάβει τη Γενική Διεύθυνση Προγράμματος τον Φεβρουάριο του 2025. Τον Ιούλιο του 2026, ωστόσο, ανακοινώθηκαν αλλαγές στο οργανόγραμμα, με την κατάργηση της ενιαίας «υπερ-διεύθυνσης» προγράμματος της ΕΡΤ.

Την ίδια ώρα, το «Στούντιο 4», στη μεσημεριανή ζώνη της ΕΡΤ1, φαίνεται πως θα υποστεί τις πρώτες σημαντικές αλλαγές. Παρά τη στήριξη των στελεχών στο πρόσωπο της Κατερίνας Καραβάτου και του Χρήστου Φερεντίνου, τα νούμερα τηλεθέασης κινούνται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Έτσι, αποφασίστηκε αλλαγή σκυτάλης στο τιμόνι της αρχισυνταξίας.

Το προσεχές διάστημα θα δείξει αν η συγκεκριμένη εξέλιξη θα φέρει την επιθυμητή ανανέωση.

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