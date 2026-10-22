Χαλκίδα: Νεκρός βρέθηκε 80χρονος σε γκρεμώδη περιοχή - Τον αναζητούσε η οικογένειά του

Snapshot Ένας χρονος άνδρας βρέθηκε νεκ σε γκρεώδη περιοχή κον σε νταμάρι στην Έξω Παναγίτσα Χαλκίδας.

Οι συγγενείς του ξεκίνησαν την αναζήτηση στις 13:00 και εντοπίστηκε νεκρός περίπου στις 16:00.

Οι Αρχές και εθελοντές της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Εύβοιας ανταποκρίθηκαν άμεσα και η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη για έρευνες.

Η αστυνομία διερευνά αν ο θάνατος προήλθε από ατύχημα λόγω της μορφολογίας του εδάφους ή άλλους παράγοντες.

Η σορός θα υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς αιτίες θανάτου. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχαν οι αναζητήσεις ενός 80χρονου άνδρα από τους συγγενείς του στην περιοχή της Χαλκίδας, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema, ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Πέμπτης στην ευρύτερη περιοχή της Έξω Παναγίτσας στη Χαλκίδα, σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο κοντά σε νταμάρι.

Συγκεκριμένα, οι συγγενείς του ξεκίνησαν να τον αναζητούν από τι; 13:00 το μεσημέρι και εντοπίστηκε κατά τις 16:00 σε γκρεμώδη τοποθεσία, χωρίς τις αισθήσεις του.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και εθελοντές της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Εύβοιας

Η περιοχή γύρω από το γήπεδο της Έξω Παναγίτσας παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα αυστηρά αποκλεισμένη από κλιμάκια της αστυνομίας, τα οποία διεξάγουν ενδελεχή αυτοψία στον χώρο.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ηλικιωμένος βρέθηκε στο κενό. Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για ένα μοιραίο ατύχημα, εξαιτίας της μορφολογίας του εδάφους ή αν συνέτρεξαν άλλοι παράγοντες που οδήγησαν στην πτώση.

Η σορός του άτυχου άνδρα αναμένεται να μεταφερθεί για τη διενέργεια της απαραίτητης ιατροδικαστικής εξέτασης, διαδικασία που ακολουθείται παγίως σε αυτές τις περιπτώσεις για την πλήρη διαπίστωση των αιτιών του θανάτου.

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