Αλλαγή ώρας: Αντίστροφη μέτρηση για επιστροφή στο χειμερινό ωράριο

Το υπουργείο Υποδομών υπενθυμίζει την αλλαγή ώρας τα ξημερώματα Κυριακής 25 Οκτωβρίου

Ελένη Ευστρατίου

Αλλαγή ώρας: Αντίστροφη μέτρηση για επιστροφή στο χειμερινό ωράριο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω στις 04:00, επιστρέφοντας στο χειμερινό ωράριο.
  • Η αλλαγή ώρας σηματοδοτεί την έναρξη της χειμερινής περιόδου και επιτρέπει την καλύτερη εκμετάλλευση του ηλιακού φωτός με νωρίτερο ξημέρωμα.
  • Τα κινητά και οι ηλεκτρονικές συσκευές θα προσαρμοστούν αυτόματα, ενώ τα χειροκίνητα ρολόγια πρέπει να αλλάξουν χειροκίνητα.
  • Η θερινή ώρα εφαρμόστηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1932 και υιοθετήθηκε οριστικά το 1975 μετά την ενεργειακή κρίση του 1973.
  • Η θερινή ώρα θα επανέλθει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, όταν τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα μπροστά.
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Αλλάζει η ώρα την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, με τα ρολόγια να μεταφέρονται μία ώρα πίσω.

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της Κυριακής στις 04:00 οι δείκτες των ρολογιών θα επιστρέψουν μία ώρα πίσω, στις 03:00. Τα κινητά μας τηλέφωνα καθώς και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές θα αλλάξουν αυτόματα την ώρα, ωστόσο χρειάζεται να θυμηθούμε να αλλάξουμε τους δείκτες στα ρολόγια του σπιτιού μας.

Το υπουργείο Υποδομών υπενθυμίζει για την αλλαγή αυτή που σηματοδοτεί την έναρξη της χειμερινής περιόδου. Πρόκειται για ένα μέτρο που εφαρμόζεται για την περισσότερη εκμετάλλευση του ηλιακού φωτός, αφού από τη Δευτέρα η μέρα θα ξημερώνει νωρίτερα.

Μετά από έξι μήνες και συγκεκριμένα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, θα επιστρέψουμε πάλι στη θερινή ώρα γυρίζοντας τα ρολόγια μία ώρα μπροστά.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών

Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα.

Πότε εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η θερινή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, δοκιμαστικά, το 1932 και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, όταν τα ρολόγια είχαν τεθεί μία ώρα μπροστά.

Έπειτα όμως εγκαταλείφθηκε, επειδή στις 28 Ιουλίου 1916 στις 04:00 ώρα, τα ρολόγια στην Ελλάδα είχαν τεθεί 25 λεπτά μπροστά κατά την εισδοχή της ζώνης ώρας που είχε αποφασιστεί παγκοσμίως.

Έτσι, η διαφορά σε σχέση με το φως του Ήλιου που καθορίζει και τον πραγματικό χρόνο γινόταν πολύ μεγάλη, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας και περισσότερο στη Κέρκυρα.

Τα επόμενα χρόνια είχε υιοθετηθεί μια απλή μετατόπιση της ώρας έναρξης λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και καταστημάτων κατά μισή ώρα, στη χειμερινή περίοδο.

Δύο χρόνια όμως μετά την ενεργειακή κρίση που ξέσπασε στην Ευρώπη το 1973, αποφασίστηκε η υιοθέτηση του μέτρου της θερινής ώρας από μεγάλο μέρος των κρατών της, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Τέθηκε σε εφαρμογή το 1975.

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