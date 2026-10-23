Κίνηση τώρα: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Πού σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων

Μεγάλες επιβραδύνσεις στον Κηφισό, αυξημένη κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας - Kαθυστερήσεις έως 15 λεπτά στην Αττική Οδό 

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Κίνηση τώρα: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Πού σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σημαντικές καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα παρατηρούνται στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από Αιγάλεω έως Νέα Φιλαδέλφεια.
  • Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη συμβολή με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς και στους δρόμους γύρω από τους Αμπελόκηπους.
  • Επιβραδύνσεις υπάρχουν στη Λεωφόρο Συγγρού, τη Λεωφόρο Αρδηττού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.
  • Στο παραλιακό μέτωπο, η Λεωφόρος Ποσειδώνος και η Λεωφόρος Αθηνών παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις.
  • Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις 10-15 λεπτών προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών στις εξόδους προς Λαμία.
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Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Παρασκευής (23/10), καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με σημαντικές δυσκολίες σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, με τον Κηφισό να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Σύμφωνα με την εικόνα της κίνησης στους χάρτες κυκλοφορίας, έντονο μποτιλιάρισμα καταγράφεται στον Κηφισό, ιδιαίτερα στο τμήμα από το ύψος του Αιγάλεω και της Λεωφόρου Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η κίνηση εμφανίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη στο ρεύμα ανόδου, με μεγάλες ουρές οχημάτων, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται κατά τόπους και στο αντίθετο ρεύμα.

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Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στην περιοχή της συμβολής της με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ενώ δυσκολίες εντοπίζονται και στους δρόμους γύρω από τους Αμπελόκηπους.

Προβλήματα καταγράφονται επίσης στη Λεωφόρο Συγγρού, ιδιαίτερα στο τμήμα από το ύψος του Φιξ προς το κέντρο της Αθήνας, καθώς και στη Λεωφόρο Αρδηττού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπου η κυκλοφορία παρουσιάζει κατά τόπους επιβραδύνσεις.

Στο παραλιακό μέτωπο, ιδιαίτερα επιβαρυμένη εμφανίζεται η Λεωφόρος Ποσειδώνος, στο ύψος του Φαλήρου και της σύνδεσής της με τη Συγγρού, ενώ αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από τον Σκαραμαγκά προς το Χαϊδάρι και την περιοχή του Δαφνίου.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Συγκεκριμένα:

  • 10 έως 15 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.
  • 5 έως 10 λεπτά στις εξόδους προς Λαμία.

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